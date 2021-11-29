德陽中江掛麵 出口日本市場

首批價值2萬多元人民幣的中江掛麵，近日從四川省德陽市發往日本，將在日本全國範圍內的連鎖超市、旅遊景區和一些高端飯店銷售，預計年銷售量將達80－100噸。

據悉，出口日本的中江掛麵，包裝設計富有當地文化特色，在日本受到了消費者的廣泛喜愛。日本人喜食掛麵，更喜歡把掛麵當成禮品來饋贈親友；而中江掛麵是四川省級非遺產品，又是純手工製作。此次為了順利出口，相關方面派專人負責，完成前期與日本大型食品企業商談。雙方協商一致，要讓中江掛麵在保證傳統非遺手工品質的同時，滿足日本國內的食品要求。經過為期半年的準備和對產品成分的反覆檢測，最終順利通過了超高標準檢測。

中江手工掛麵工藝被列入四川省非物質文化遺產代表性項目名錄，同時被評為大陸國家地理標誌產品。中江掛麵作為特有的「德陽味道」，至今已有千年歷史，盛行於元代，直到明末清初形成了完整的生產工藝並在各地行銷。其味甘色白、中空外滑，因多次發酵而風味獨特。此次出口日本，不僅標誌著中江掛麵的品質已經達到國際食品標準，還向世界展示、推介了德陽的非遺美食名片。