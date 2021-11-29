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首條民營控股高鐵 進入試營運

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國鐵路上海局集團有限公司26日披露，當日G5501次首趟運行試驗列車從紹興北站出發，沿著杭台高鐵駛向台州方向，這標誌著中國大陸首條民營控股高鐵—杭台高鐵進入試運行階段，預計年底前具備開通運營條件。

中新社報導，杭台高鐵於2017年12月開工建設，工程建設過程中創造了椒江特大橋主墩鑽孔樁深度達143公尺、中國大陸華東地區最長隧道施工、首個單洞四線大斷面隧道施工等多項高鐵建設施工紀錄。

杭台高鐵全線於2021年6月完成正線鋪軌，9月開始聯調聯試，後順利進入試運行階段。

杭台高鐵在開通運營前進行試運行，是鐵路部門在聯調聯試階段測試線路達標的基礎上，進行列車運行圖參數測試、故障模擬、應急救援演練等項目測試，檢驗整體系統在正常、極限、設備故障、模擬運營等條件下運營的適應性、穩定性，使全線滿足正常運營要求，為完善科學合理的運輸組織方案提供技術依據。

杭台高鐵線路全長約266.9公里，設計時速350公里，途經「浙東唐詩之路」，沿線串聯起魯迅故里、天姥山景區、天台山景區、台州府城牆等一大批名勝古跡，是浙江黃金旅遊通道。

杭台高鐵項目開通後，將結束浙江嵊州、新昌、天台多地不通鐵路的歷史，並連通滬昆、商合杭、寧杭、杭黃、杭深高鐵，接入長三角地區高鐵網，使台州到杭州最快鐵路出行時間由2小時壓縮至1小時，便利沿線民眾出行，對擴大浙江省「1小時交通圈」，助推長三角一體化發展具重要意義。

高鐵

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