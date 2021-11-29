聽新聞
test
0:00 / 0:00
首條民營控股高鐵 進入試營運
中國鐵路上海局集團有限公司26日披露，當日G5501次首趟運行試驗列車從紹興北站出發，沿著杭台高鐵駛向台州方向，這標誌著中國大陸首條民營控股高鐵—杭台高鐵進入試運行階段，預計年底前具備開通運營條件。
中新社報導，杭台高鐵於2017年12月開工建設，工程建設過程中創造了椒江特大橋主墩鑽孔樁深度達143公尺、中國大陸華東地區最長隧道施工、首個單洞四線大斷面隧道施工等多項高鐵建設施工紀錄。
杭台高鐵全線於2021年6月完成正線鋪軌，9月開始聯調聯試，後順利進入試運行階段。
杭台高鐵在開通運營前進行試運行，是鐵路部門在聯調聯試階段測試線路達標的基礎上，進行列車運行圖參數測試、故障模擬、應急救援演練等項目測試，檢驗整體系統在正常、極限、設備故障、模擬運營等條件下運營的適應性、穩定性，使全線滿足正常運營要求，為完善科學合理的運輸組織方案提供技術依據。
杭台高鐵線路全長約266.9公里，設計時速350公里，途經「浙東唐詩之路」，沿線串聯起魯迅故里、天姥山景區、天台山景區、台州府城牆等一大批名勝古跡，是浙江黃金旅遊通道。
杭台高鐵項目開通後，將結束浙江嵊州、新昌、天台多地不通鐵路的歷史，並連通滬昆、商合杭、寧杭、杭黃、杭深高鐵，接入長三角地區高鐵網，使台州到杭州最快鐵路出行時間由2小時壓縮至1小時，便利沿線民眾出行，對擴大浙江省「1小時交通圈」，助推長三角一體化發展具重要意義。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言