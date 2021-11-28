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逃亡約40天 陸媒：北韓籍越獄犯朱賢健已被抓獲

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
吉林市公安局在豐滿區松花湖黑瞎子溝，成功抓獲了越獄逃犯朱賢健。取自吉林衛視微博
吉林市公安局在豐滿區松花湖黑瞎子溝，成功抓獲了越獄逃犯朱賢健。取自吉林衛視微博

根據吉林衛視報導，11月28日，吉林市公安局在豐滿區松花湖黑瞎子溝，成功抓獲了越獄逃犯朱賢健。

從上月18日計算，至11月28日，他總共逃亡了約40天。

另據星島網，北韓籍39歲囚犯朱賢健上月中越獄，引起吉林當局高度重視。警方將懸賞獎金從15萬元人民幣，提高到70萬元人民幣（約新台幣300萬元），但截至今天之前仍下落不明。

大陸官方資料顯示，朱賢健2014年3月25日因犯偷越國境罪、盜竊罪及搶劫罪，數罪並罰，被囚11年3個月，將於2023年8月21日結束刑期，卻在上月18日逃出吉林省吉林監獄。

此外，今天傳出吉林白城市一名男子因長相酷似朱賢健，在3天之內被警方拘捕了5次，引發網友熱議，有人看過相片後大呼「一模一樣」。

據吉林衛視報導，11月28日，吉林市公安局在豐滿區松花湖黑瞎子溝，成功抓獲了越獄逃犯朱賢健。取自吉林衛視微博
據吉林衛視報導，11月28日，吉林市公安局在豐滿區松花湖黑瞎子溝，成功抓獲了越獄逃犯朱賢健。取自吉林衛視微博

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