大陸公務員考試今開考 報考首破200萬、平均68人爭1職

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
大陸公務員考試考場外，工作人員核驗考生資料。中新社
大陸公務員考試考場外，工作人員核驗考生資料。中新社

中國大陸2022年度公務員考試（國考）筆試今天拉開帷幕，本次計畫招錄3.12萬人，而報名過審人數首次突破200萬，達到212.3萬人。平均68人爭取1職位。

據澎湃新聞，按照本次招錄公告，今日，大陸中央機關及其直屬機構2022年度公務員考試筆試將在大陸各直轄市、省會城市、自治區首府和個別較大城市開考。

本次招考共有75個部門、23個直屬機構參加，計畫招錄3.12萬人。截至報名資格審查結束時，共有212.3萬人通過了用人單位的資格審查，通過資格審查人數與錄用計畫數之比約為68:1。

本次報名階段，西藏阿里地區郵政管理局「一級主任科員及以下」一職吸引眾多考生報考，截至報名通道關閉時，此職位報錄比就已接近「兩萬選一」。

自2009年起，大陸國考報名人數已連續14年超過百萬，今年報名人數更是突破200萬。蘇州大學政治與公共管理學院教授錢玉英表示，國考之所以熱，一方面是因為公務員發展前景廣闊，另一方面則是因為公務員考試公信力強，具有制度化、規範化的特點。

觀察筆試階段的競爭程度，華圖教育研究院專家鄭文照表示，從報名過審人數和錄用規模的比例觀察，近三年來，大陸國考平均競爭比在60:1左右，今年達到了68:1，競爭程度提升明顯。從歷年數據看，報錄比呈平穩上升趨勢，與此同時，考生的成績也在整體提升，大陸國考競爭程度在增加。

今年筆試前夕，由於受到疫情的影響，不少地區發布疫情防控通知，對防疫工作進行周密部署。不少地區要求考生除提供考試所在地健康碼、行程碼之外，還要提供48小時內核酸檢測陰性證明。

北京、上海、湖南、江蘇等地要求所有參加考試的考生均需提供核酸檢測陰性證明。以北京為例，在北京參加大陸國考筆試的考生，需持本人首場考試前48小時內採樣的核酸檢測陰性報告。

公務員 北京 疫情

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