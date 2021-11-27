快訊

金馬58不斷更新／最佳導演出爐！最佳男女主角即將揭曉

停了航班但病毒已入侵 英國發現2例Omicron確診個案

海峽兩岸物聯網技術研討會 搭建經濟發展新平台

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
台灣物聯網協會理事長、華苓科技董事長梁賓先透過視訊作「物聯網與元宇宙」學術報告。中新社
台灣物聯網協會理事長、華苓科技董事長梁賓先透過視訊作「物聯網與元宇宙」學術報告。中新社

第三屆海峽兩岸物聯網技術與產業發展研討會暨海峽兩岸物聯網技術與標準博士後人才交流研討會，27日在福建省福州市舉行，福建師範大學校長王長平表示，論壇目的在搭建助推分享經濟發展的新平台，促進深化兩岸物聯網界在技術創新、產業發展、行業應用等方面的交流合作。

中新社報導，中國電子學會通信分會主任委員、中國通信學會物聯網委員會主任委員朱洪波指出，物聯網驅動信息社會的未來網路新基建革命，從「以網路為中心的服務」進階到「以服務為中心的網路」，這為海峽兩岸物聯網產業帶來巨大合作空間。

來自海峽兩岸物聯網領域的100多位專家學者雲端論道，台灣物聯網協會理事長、華苓科技董事長梁賓先以「物聯網與元宇宙」作為學術報告，他指出，元宇宙的本質是互聯網的終極形態，元宇宙不會一夜之間出現，也不會由一家公司打造運行，將由許多獨立工具、平台、基礎設施、標準和協議等共同支持。

梁賓先指出，兩岸物聯網技術發展互聯互動，深化物聯網產業發展合作共贏，有助於海峽兩岸深化融合。

本次研討會搭建大數據、信息技術、物聯網技術等兩岸科技交流平台，包括中興大學、東南大學、陽明交通大學、元智大學、高雄科技大學多位學者及台灣產業界人士受邀與會，開展特邀報告和技術交流報告。

報告聚焦物聯網新趨勢、新發展和新應用，緊跟物聯網發展的新機遇，借助5G、6G連結物聯網及信息新技術，突出特色引領，以「科技和產業融合創新」助力兩岸智慧物聯網全新發展，

此次研討會並開展了兩岸博士後人才交流會，共話6G等新技術助力智慧通信技術系統的發展和應用，充分發揮兩岸博士後等高層次人才積極交流作用，推動技術與產業融合發展。

與會代表們紛紛表示，要順應兩岸科技交流合作的新形勢和新機遇，透過加強合作和深化對接推動兩岸科技經濟融合發展，共創海峽兩岸命運共同體，打造合作共贏新局面。

福建師範大學校長王長平。中新社
福建師範大學校長王長平。中新社
中國電子學會通信分會主任委員、中國通信學會物聯網委員會主任委員朱洪波。中新社
中國電子學會通信分會主任委員、中國通信學會物聯網委員會主任委員朱洪波。中新社

物聯網

延伸閱讀

11年新高 今年經濟估增6.09%

威盛 三業務成長帶勁

弘憶 衝刺高單價產品

高通一夕間成飆股

相關新聞

李稻葵：世界經濟面臨一個「黑天鵝」三個「灰犀牛」

大陸清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵27日認為，現在世界經濟有一個「黑天鵝」，那就是疫情，以及債務衰退、產業鏈...

BNT始終未獲中國大陸批准上市 傳復星醫藥疫苗業務將裁員

擁有BNT疫苗大中華地區代理權的上海復星醫藥，傳出因BNT疫苗（中文名稱為「復必泰」）遲遲未能獲得中國大陸官方批准上市，其新...

中國大陸工業企業前十月獲利 台外資年增率最低

中國大陸國家統計局27日公布，今年1至10月全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7兆1,649.9億元，年比增長42.2%...

許家印減持中國恒大12億股 變現逾95億元

據香港交易所26日公布的最新股權消息，中國恒大集團創辦人許家印25日合計在場外減持12億股恒大股分，每股平均價格2.23...

大陸電價輪番漲 最高80%

大陸新一波限電危機來勢洶洶，除了缺電限產，電價調整也愈演愈烈。中國石油石化雜誌報導，近期電價上漲聲浪此起彼落，廣西、江蘇...

陸打造國家級綠色交易所

在力推2030碳達峰、2060碳中和「雙碳」目標的背景下，中國大陸持續加強在全球碳排放交易市場的話語權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。