海峽兩岸物聯網技術研討會 搭建經濟發展新平台

第三屆海峽兩岸物聯網技術與產業發展研討會暨海峽兩岸物聯網技術與標準博士後人才交流研討會，27日在福建省福州市舉行，福建師範大學校長王長平表示，論壇目的在搭建助推分享經濟發展的新平台，促進深化兩岸物聯網界在技術創新、產業發展、行業應用等方面的交流合作。

中新社報導，中國電子學會通信分會主任委員、中國通信學會物聯網委員會主任委員朱洪波指出，物聯網驅動信息社會的未來網路新基建革命，從「以網路為中心的服務」進階到「以服務為中心的網路」，這為海峽兩岸物聯網產業帶來巨大合作空間。

來自海峽兩岸物聯網領域的100多位專家學者雲端論道，台灣物聯網協會理事長、華苓科技董事長梁賓先以「物聯網與元宇宙」作為學術報告，他指出，元宇宙的本質是互聯網的終極形態，元宇宙不會一夜之間出現，也不會由一家公司打造運行，將由許多獨立工具、平台、基礎設施、標準和協議等共同支持。

梁賓先指出，兩岸物聯網技術發展互聯互動，深化物聯網產業發展合作共贏，有助於海峽兩岸深化融合。

本次研討會搭建大數據、信息技術、物聯網技術等兩岸科技交流平台，包括中興大學、東南大學、陽明交通大學、元智大學、高雄科技大學多位學者及台灣產業界人士受邀與會，開展特邀報告和技術交流報告。

報告聚焦物聯網新趨勢、新發展和新應用，緊跟物聯網發展的新機遇，借助5G、6G連結物聯網及信息新技術，突出特色引領，以「科技和產業融合創新」助力兩岸智慧物聯網全新發展，

此次研討會並開展了兩岸博士後人才交流會，共話6G等新技術助力智慧通信技術系統的發展和應用，充分發揮兩岸博士後等高層次人才積極交流作用，推動技術與產業融合發展。