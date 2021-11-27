李稻葵：世界經濟面臨一個「黑天鵝」三個「灰犀牛」

大陸清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵27日認為，現在世界經濟有一個「黑天鵝」，那就是疫情，以及債務衰退、產業鏈重新布局、低碳共三個「灰犀牛」，大陸要打造10億人口、培育新市場兩大增長點來應對。

中新經緯報導，李稻葵在財經雜誌年會上表示，一個「黑天鵝」是疫情，疫情真的很難預測，病毒在不斷變異，「很可能我們會面臨二戰以來最大的經濟全世界範圍內的下行或者是衰退」，這就是黑天鵝，不敢掉以輕心。

對於三個「灰犀牛」，李稻葵指出，第一個就是債務衰退。在這次應對疫情過程中，財政政策各國都用的非常多，全球範圍內整個國債的水準相對於GDP上升了18%，雖然這個數字不算高，但是它是建立在原來的基礎上的。所以不管疫情會延續還是結束，這麼多的債務以後總是一個麻煩。

第二個是產業鏈重新布局。疫情緩解以後，發達國家肯定要想方設法，讓部分產業鏈「往回搬」，這對全球經濟來說一定會造成生產成本上升，許多國家會受到負面衝擊。

第三個是低碳。低碳的本質是因為新的替代傳統能源的技術還不成熟，包括儲能技術不成熟，它一定會帶來成本的上升。

談及大陸如何應對時，李稻葵認為，在處理舊的增長模式遺留問題的同時，要想方設法地去打造新的增長點，第一個增長點就是大陸10億還沒有邁入中等收入的人口，這10億人口是現在要新增長點的希望所在。第二增長點就是一定要培育新市場，也就是低碳市場，讓市場發揮作用。