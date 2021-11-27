中國大陸工業企業前十月獲利 台外資年增率最低
中國大陸國家統計局27日公布，今年1至10月全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣7兆1,649.9億元，年比增長42.2%。其中，國有控股企業實現利潤總額增長74.2%，股份制企業增長48.5%，私營企業增長30.5%，外商及港澳台商投資企業增長27.3%。
中國大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，10月份，隨著保供穩價、助企紓困等政策措施的有力推進，工業企業生產經營狀況不斷改善，利潤增速穩中有升。當月，中國大陸全國規模以上工業企業利潤年比增長24.6%，較上月加快8.3個百分點，為連續兩個月回升。
朱虹指出，10月工業企業效益狀況主要特點之一是採礦業、原材料製造業利潤增長明顯加快。10月份，在生產資料價格高位運行拉動下，採礦業、原材料製造業利潤年比分別增長2.81倍、56.1%，均明顯高於工業平均水平，增速較上月分別加快51.7、18.4個百分點。
分行業看，隨著「能源保供」政策措施落實，10月份煤炭產量較快增加，帶動煤炭行業利潤年比增長4.38倍，增速較上月加快69.6個百分點；有色、化工行業利潤分別增長1.68倍、63.9%，增速較上月分別加快71.3、21.7個百分點；鋼鐵行業利潤增長57.3%，保持快速增長。
此外，10月，隨著中國大陸官方推出的減稅降費、保供穩價等政策效果持續顯現，工業企業成本上升壓力有所緩解。規模以上工業企業每百元營收中的成本為83.45元，年比減少0.39元，較上月減少0.58元。
朱虹稱，企業成本壓力有所緩解，為擴大盈利空間創造有利條件。企業營收利潤率回升至7.44%，年比提高0.73個百分點，較上月提高0.78個百分點。
朱虹指出，雖然10月工業企業利潤繼續回升，但上下游行業間盈利分化狀況尚未明顯改善，部分下游行業成本承壓仍較大。下階段，應加強宏觀政策跨周期調節，深入落實「保供穩價」相關政策措施，促進市場供需平衡，助力企業紓困解難，推動工業經濟持續穩定發展。
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