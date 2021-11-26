戴姆勒中國區總裁：明年中國是超級市場

戴姆勒中國區負責人朵絲卡（Hubertus Troska）25日表示，明年在中國的銷售將保持強勁，相信賓士在中國電動車市場的份額會增加，因為該市場高端車競爭並不激烈，預估中國大陸明年會是一個超級市場。

戴姆勒是賓士母公司，據路透報導，朵絲卡表示，雖然爆發了新冠疫情，但公司在中國的汽車銷量去年增長12%，達到創紀錄的77.4萬輛，今年迄今銷量增長超過8%，「一切都表明，中國明年也將成為一個超級市場」。

朵絲卡指出，戴姆勒在中國的電動車市場份額仍然很小。不過，多數中國電動車企業的售價在約3.5萬歐元或更低，低於戴姆勒的定價區間。

他分析，明年在中國大陸銷售的戴姆勒電動車車型將從一款增加到五款，戴姆勒將能夠在價格較高的高端車市場立足。