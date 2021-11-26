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重罰遠東 國台辦：台政客說三道四，難道與你們有關？

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

針對遠東集團大陸重罰人民幣4.74億元，蔡英文總統要求大陸，「立刻停止這樣的行為，不要繼續傷害兩岸經貿及兩岸關係」。行政院長蘇貞昌則說，大陸「過去一直講歡迎台商，現在說翻臉就翻臉」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示， 大陸依法究辦，遠東事發後緘默不語，台灣某些政客卻無視違法事實，刻意說三道四，難道與你們有什麼關聯？

朱鳳蓮指出，首先，台灣遠東集團旗下的某些企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面的違法違規行為事實清楚、證據確鑿，已經明確公布。大陸有關執法部門對其進行處罰，具有充分的事實和法律依據，也嚴格按照法定程序進行。涉事企業均承認存在違法違規事實，已繳納或正按程序繳納罰款及稅款。

她表示，作為當事方，遠東集團事發後緘默不語，台灣某些政客無視上述違法事實，刻意說三道四，難道與你們有什麼關聯？朱鳳蓮稱，要強調的是，大陸堅持依法治國，有法可依、有法必依、執法必嚴、違法必究。其次，真正傷害、破壞兩岸經貿及兩岸關係的是民進黨當局、「台獨」分裂勢力。

朱鳳蓮表示，民進黨當局變本加厲勾連外部勢力，進行謀「獨」挑釁，升高台海地區緊張局勢，嚴重破壞兩岸關係和平發展；違背市場規律，大肆限縮兩岸經濟交流合作，為兩岸正常經貿往來設置諸多障礙；頻頻恐嚇參與兩岸交流的台灣民眾和團體，在台灣大搞「綠色恐怖」，製造「寒蟬放應」，嚴重影響兩岸同胞正常交往。這些方面可謂劣跡斑斑、令人髮指。

她指出，現在，民進黨當局又對遠東集團涉事企業被依法查處一事進行政治操弄，上演煽動對抗、製造敵意的老戲碼，不過是其凡事政治化、一切為謀「獨」的醜惡嘴臉、陰險用心的再次暴露罷了。

朱鳳蓮重申，大陸加强两岸經濟交流合作、深化兩岸融合發展的立場從未改變，行動從不止步。歡迎和支持台胞台企來大陸投資發展、交流合作的態度沒有改變，將繼續依法保障胞台企的合法權益，但絕不允許「台獨」頑固分子的關聯企業和金主在大陸謀利，絕不允許台企一邊在大陸賺錢，一邊在台灣支持「台獨」、破壞兩岸關係，幹「吃飯砸鍋」的事。

遠東集團

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