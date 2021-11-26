陸地產商花樣年附屬公司遭呈請清算 因擔保貸款未償還
大陸地產商財務危機頻傳，名列大陸百大房地產集團之一的花樣年控股25日晚間公告，公司主要附屬公司香港花樣年投資控股集團有限公司24日被申請清盤呈請，原因據稱是未償還本金1.49億美元的貸款融資，花樣年投資為擔保人。
花樣年控股稱，公司將尋求法律意見以維護其合法權益，並採取一切必要措施解決此事，包括與呈請人進行建設性對話。
據上海《澎湃新聞》報導，從花樣年控股表示公司出現流動性緊張至今，其在債務展期和出售資產方面的進展都較為緩慢。大陸信評公司「中誠信國際」本月23日發布的報告稱，今年10月以來，花樣年簽約銷售金額大幅下滑，再融資也面臨很大的阻礙，資產處置亦無實質進展。
據中誠信國際統計，截至11月23日，花樣年共有存續信用債券人民幣64.47億元，其中「19花樣02」餘額7.3億元將於11月29日全額回售，「18花樣年」餘額9.49億元將於12月17日到期。但截至23日，花樣年集團都未能提供上述債券兌付的償債資金來源。
中誠信國際認為，花樣年集團流動性緊張，債券兌付具有不確定性。
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