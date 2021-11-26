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陸學者：懲罰遠東是為「斷獨金脈」 台商別想兩頭押寶

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮在24日記者會中強調，絕不允許任何人、任何企業一邊在大陸賺錢，一邊給「台獨」頑固分子充當金主提供金援。（取自中國台灣網）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮在24日記者會中強調，絕不允許任何人、任何企業一邊在大陸賺錢，一邊給「台獨」頑固分子充當金主提供金援。（取自中國台灣網）

針對遠東集團日前被以在環保、稅務等方面存在違法違規為由，在大陸被罰款及追稅合計約人民幣4.74億元，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根指出，這是嚴厲警告支持「台獨」的企業和個人，目的是「斷獨金脈」，打擊、遏制「台獨」，為統一鋪路，

仇長根強調，大陸這次行動僅是「開個頭」，對「台獨頑固分子」採取懲戒措施，大陸不是說說而己，是動真格「敲商震獨」，而且還會有後續動作。

他警告台灣企業，別想兩頭「押寶」，既支持民進黨，也支持國民黨，從而為自已獲得政經利益。任何給「台獨」輸血的，不管是企業或個人，必定會受到嚴懲，大陸「殺雞儆猴，打擊『台獨』，絕不會手軟」。

大陸《觀察者網》26日刊登仇長根這篇專訪。對於這次遠東集團事件，仇長根表示，懲罰遠東集團是對廣大台灣民眾負責，對兩岸的中國人負責，因為「台獨」狂奔，風險極高，危害極大，「台獨」導致災難，是兩岸同胞都不願意見到的事。

仇長根說，懲罰遠東集團，也是打擊、遏制「台獨」囂張氣焰。民進黨從2016年執政以來，頑固推行「台獨」路線，拒絕一個中國原則和「九二共識」，勾連美國，肆無忌憚，挑釁大陸，使得兩岸關係處於持續「緊張、對立、對抗」之中，嚴重危害台海穩定，對此大陸必須出手。

他指出，懲罰遠東集團，是為了「斷獨金脈」。延伸往下看，那就是為了打擊、遏制「台獨」。打擊、遏制「台獨」，當然是為統一而鋪路。

仇長根稱，企業向政客捐款，是出於企業自身生存與發展考慮，情有可原。遠東集團董事長徐旭東並不只是支持民進黨，長期以來也支持國民黨。大陸關注的是，絕不允許「吃飯砸鍋」。

「從大陸的角度，你一邊在大陸賺錢，一邊在台灣支持『台獨』，這是我們絕對不允許的，在這個大是大非大原則問題上，不能含糊。」

仇長根表示，大多數投資大陸的企業和台商，並不支持「台獨」，但確有少數人兩頭「押寶」，既支持民進黨，也支持國民黨，從而為自已獲得政經利益。

「到大陸投資的台商，必須旗幟鮮明的反對『台獨』，絕不可做支持『台獨』的事。左右逢源，做『騎牆派』，後果嚴重，得不償失。」

對於大陸這些懲戒「頑固台獨分子」措施的威懾性有多大？仇長根說，從民進黨的回應看，黨內多數人低調，不吱聲，就是明顯有感大陸懲罰遠東集團與警告「台獨」的巨大威懾力。

但仇長根也指出，大陸有百萬台商，對兩岸經濟融合發展和維護兩岸和平發展作出重要貢獻。因此，大陸在懲罰支持「台獨」、「斷獨金脈」的過程中，需要把握好尺度，精準打擊，避免打擊面過大。

台獨 民進黨 台商

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