內蒙古外貿總值創新高
滿洲里海關24日對外消息指，2021年前10個月內蒙古自治區外貿進出口總值1004.4億元（人民幣，下同），同比增長15.7%，再創歷史新高。今年前10月，內蒙古外貿進出口主要貿易夥伴仍為蒙古國。
中新社報導，今年前10月，內蒙古對蒙古國進出口貿易值為270.1億元，對俄羅斯進出口貿易值為149.4億元。此外，對一帶一路沿線國家進出口貿易值為585.1億元，對RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）貿易夥伴進出口貿易值為274.7億元。
官方數據顯示，今年前10月，內蒙古包頭市、巴彥淖爾市、呼和浩特市、滿洲裡市、赤峰市外貿進出口貿易值均超百億元。今年前10月，內蒙古外貿進出口的貿易方式主要以一般貿易為主，從商品品種來看，主要出口商品為機電產品和有機化學品等。
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