福建戰略新產業 拚兆元增加值

福建省正加快戰略新興產業，過去五年，福建省規模以上工業增加值年均增長7.1%，高於大陸全國平均水平1.6個百分點；新興產業增加值超6000億元人民幣，實現倍增發展；培育形成產值超千億元產業集群21個，比「十三五」初翻一番；現代服務業突破2萬億元大關，佔比首超第二產業。

中新社報導，福建省工業和信息化廳負責人表示，福建新興產業從無到有、從弱到強，成為福建產業發展的突出特點。從啟動建設「電動福建」，到出台政策支持新能源汽車全面發展，再到實施「電動福建」建設三年行動計劃，目前，福建新能源汽車全產業鏈產值超過1400億元。

在寧德市蕉城區，2018年落地的上汽乘用車寧德基地項目，投產兩年來產能節節攀升，預計今年產值將突破200億元。這是福建目前設計產能最大的新能源乘用車生產項目，生產的車型遠銷東南亞、歐洲、南美、中東等地區60多個國家，2020年完成整車出口2.4萬輛，今年有望突破8萬輛。

福建農林大學經濟管理學院戴永務教授表示，新能源汽車產業強勢崛起，是福建「產業優」的縮影。以先進製造業和現代服務業為主體、特色現代農業為基礎的福建現代產業新體系正在加速形成。

截至今年10月底，寧德市鋰電新能源產業完成產值1100億元，鋰電新能源產業成為繼不銹鋼新材料產業之後，該市誕生的第二個千億產業集群。

近年來，寧德市鋰電新能源產業以寧德時代新能源科技股份有限公司和寧德新能源科技有限公司為龍頭，累計引進建設80多個產業鏈項目，覆蓋正極、負極、隔膜、電解液等關鍵材料和電池構件、機械設備、包材等配套項目。寧德現已建成大陸全國唯一、亞洲最大的電化學儲能技術國家工程研究中心，形成全產業鏈技術佈局，成為全球最大的聚合物鋰離子電池生產基地。

創立於2011年的寧德時代十年間躍升為全球新能源電池巨頭。該公司董事長曾毓群指出，企業應重視基礎研究，鼓勵和支持企業在新體系新材料、先進製造、大數據應用、遠程升級（OTA）等方面開展技術攻關和應用迭代。

目前，福建電子信息產業「增芯強屏」取得突破，機械裝備產業加快智能化、高端化升級，石化產業集聚發展水平持續提升，三大主導產業增加值年均增長8.4%；傳統產業加快轉型升級，實施省重點技改項目3900多項，實施「機器換工」約7萬台（套）。

「十四五」時期，福建將推動新一代信息技術、高端裝備、生物與新醫藥等產業對接，促進兩岸技術、項目、人才深入交流合作，不斷優化產業機構，力爭到2025年戰略性新興產業增加值達萬億元、占地區生產總值比重達17%。