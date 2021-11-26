通關快了 香港旅遊業蓄勢待發

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸與香港「通關」消息越來越靠譜，香港各界開始籌備與大陸市場合作事宜。受疫情嚴重衝擊的香港旅遊業尤為積極，有旅行社業者表示，他們已做好準備，「通關」後可立即開工。

中通社報導，最新數據顯示，今年首9月大陸內地旅客來港人次共46056，與去年同期相比減少98.3%。今年1月至10月內地入境團登記數為0，比去年同期減少100%。隨著「通關」臨近，「冰凍」已久的旅行社已經摩拳擦掌，瞄準兩地旅遊市場。

廣東周邊省市近日就舉辦了一系列推介活動。24日，由福建省文化和旅遊廳主辦的一場圖片展，深入社區推介福建文化和旅遊。主辦方希望借此次活動，展現福建特色文化元素以及豐富的旅遊資源，吸引更多香港市民「通關」後赴閩旅遊。

香港旅遊業議會名譽司庫羅啟邦說，旅遊業一直在準備「通關」後的活動，第二波疫情差不多結束時，就已經開始準備，但都沒成功。相信這次「通關」是比較準確的。

萬通旅行社負責人羅啟邦表示，現在旅行社在做兩項準備，一是招收員工，在「封關」期間很多員工都已轉行，但他們非常願意回來重操舊業；二是與內地旅行社溝通，「通關」後會立刻出旅遊產品，吸引內地遊客來港。他還強調，現在不論是酒店房間還是旅遊大巴，供應量都不需要擔心，幾乎可以馬上開工。

旅遊業始終是適應力強且多樣化行業，具有旺盛的市場需求和廣闊的發展前景。相信「通關」後，塵封已久的香港旅遊業將很快活絡起來。

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