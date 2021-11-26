上海數據交易所成立

聯合報 / 記者陳政錄／綜合報導

為推動大數據產業發展，上海25日掛牌成立「上海數據交易所」。目前受理掛牌和完成掛牌的數據產品約100個，涉及金融、交通、通訊等八大類別。官方指稱，數據交易所的設立，可解決相關產品確權難、定價難、互信難、入場難、監管難等共同問題。

據新華社報導，上海數據交易所成立當天，也完成部分首單交易，包括工商銀行和上海電力達成交易的「企業電智繪」數據產品，內容為協助商業銀行依託能源數據創新，面向企業的金融產品和服務。

此次上海數據交易所成立，是落實大陸官方文件「中共中央國務院關於支持浦東新區高水平改革開放 打造社會主義現代化建設引領區的意見」，帶動大陸數據市場發展的上海模式。

新華社報導稱，交易所成立，有助於構建大陸數商新業態，涵蓋數據交易主體、數據合規諮詢、質量評估、資產評估等多領域，培育和規範新主體，構築更加繁榮的流通交易生態，並把數據交易類抽象產品化為具體。

上海 國務院 和服

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