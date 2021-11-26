廈門兩岸通關論壇 聚焦數字經濟

第四屆海峽兩岸通關論壇25日以線上線下方式在廈門舉辦，包括線上連線方式參會的台灣業界人士，兩岸80餘位外貿和物流專家就如何通過完善兩岸通關數據共享責任清單，為後續兩岸通關數字經濟發展創造良好條件展開「高峰對話」。

中新社報導，當下雖已進入大數據時代，但因兩岸通關數字經濟尚處發展初期階段，通關數據的獲取、分享、流通等流程尚存一定困難，兩岸業者仍存在「數據孤島」問題，就此問題展開交流，正當其時。

由中國報關協會、廈門市海關特殊監管區域協會和台灣報關商業同業公會聯合總會、台灣中華兩岸通關商檢協會攜手主辦的本屆論壇，以「構建通關市場新要素．推進兩岸貿易新發展」為主題，包括兩岸通關新要素市場發展與建設和兩岸貿易通關發展分享會兩大議題。

中國報關協會副會長葛連成，台灣報關商業同業公會名譽理事長蔡銘鋒，廈門市海關特殊監管區域協會會長、廈門港務控股集團有限公司副總經理白雪卿，全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長吳家瑩等嘉賓分享了自己的觀點。

白雪卿稱，兩岸通關建設是推動海峽兩岸融合發展的重要部分，兩岸貿易創新是推動海峽兩岸經貿發展的第一動力。本屆論壇緊扣兩岸業界普遍關注的議題，具有重要現實意義。白雪卿表示，廈門市海關特殊監管區域協會將積極發揮協會橋梁紐帶作用，集聚兩岸關務業界中的創新發展資源，助力兩岸關務科技中心及兩岸通關區塊鏈產業智庫的建設，與兩岸企業共同攜手，一道深耕兩岸關務市場，不斷創新兩岸貿易形式，力爭在推動兩岸經貿大發展的舞台上發揮重要作用。

葛連成說，希望藉此論壇，能把相關政策以及通關業務作一次系統梳理，讓企業主有深刻的理解和認識；同時為各方搭溝通橋梁，構築合作平台，實現互惠共贏。

吳家瑩認為，兩岸經濟經過40多年恢復與發展，已形成緊密經貿關係，兩岸產業鏈與供應鏈即使在疫情期間也依然保持高速增長，兩岸的大部分台資企業均是出口外向性企業，兩岸通關的合作對台企台胞的進出口通關具有重大意義。在全球經濟充滿不確定性下，兩岸共同拓展經貿，顯得尤其重要。