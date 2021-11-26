廈門兩岸通關論壇 聚焦數字經濟

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第四屆海峽兩岸通關論壇25日以線上線下方式在廈門舉辦，包括線上連線方式參會的台灣業界人士，兩岸80餘位外貿和物流專家就如何通過完善兩岸通關數據共享責任清單，為後續兩岸通關數字經濟發展創造良好條件展開「高峰對話」。

中新社報導，當下雖已進入大數據時代，但因兩岸通關數字經濟尚處發展初期階段，通關數據的獲取、分享、流通等流程尚存一定困難，兩岸業者仍存在「數據孤島」問題，就此問題展開交流，正當其時。 　　

由中國報關協會、廈門市海關特殊監管區域協會和台灣報關商業同業公會聯合總會、台灣中華兩岸通關商檢協會攜手主辦的本屆論壇，以「構建通關市場新要素．推進兩岸貿易新發展」為主題，包括兩岸通關新要素市場發展與建設和兩岸貿易通關發展分享會兩大議題。

中國報關協會副會長葛連成，台灣報關商業同業公會名譽理事長蔡銘鋒，廈門市海關特殊監管區域協會會長、廈門港務控股集團有限公司副總經理白雪卿，全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長吳家瑩等嘉賓分享了自己的觀點。 　　

白雪卿稱，兩岸通關建設是推動海峽兩岸融合發展的重要部分，兩岸貿易創新是推動海峽兩岸經貿發展的第一動力。本屆論壇緊扣兩岸業界普遍關注的議題，具有重要現實意義。白雪卿表示，廈門市海關特殊監管區域協會將積極發揮協會橋梁紐帶作用，集聚兩岸關務業界中的創新發展資源，助力兩岸關務科技中心及兩岸通關區塊鏈產業智庫的建設，與兩岸企業共同攜手，一道深耕兩岸關務市場，不斷創新兩岸貿易形式，力爭在推動兩岸經貿大發展的舞台上發揮重要作用。

葛連成說，希望藉此論壇，能把相關政策以及通關業務作一次系統梳理，讓企業主有深刻的理解和認識；同時為各方搭溝通橋梁，構築合作平台，實現互惠共贏。

吳家瑩認為，兩岸經濟經過40多年恢復與發展，已形成緊密經貿關係，兩岸產業鏈與供應鏈即使在疫情期間也依然保持高速增長，兩岸的大部分台資企業均是出口外向性企業，兩岸通關的合作對台企台胞的進出口通關具有重大意義。在全球經濟充滿不確定性下，兩岸共同拓展經貿，顯得尤其重要。

廈門 海關

延伸閱讀

上海新增3例本土病例 為朋友關係曾到蘇州玩

兩度避答是否遣返逃往廈門「新店槍手」 國台辦：正在核實

iHerb無預警暫停對台服務 關務署：貨品進口未按規定申報

海關審查太嚴格！保健品網站iHerb宣布不送貨台灣

相關新聞

陸推自駕計程車 百度大贏家

中國大陸推動「自動駕駛出租車（計程車）」進入商業化收費階段，百度是最大贏家。北京亦莊經濟開發區昨（25）日宣布，正式開放...

金融反腐 砍向券商二哥

大陸第二大券商—國泰君安證券投資銀行部聯席總經理朱毅，傳出於24日被帶走調查。在2018年加入國泰君安前，朱毅曾任上海證...

福建戰略新產業 拚兆元增加值

福建省正加快戰略新興產業，過去五年，福建省規模以上工業增加值年均增長7.1%，高於大陸全國平均水平1.6個百分點；新興產...

自動駕駛計程車 北京搶先試點

中國大陸推動「自動駕駛出租車（計程車）」，正朝商業化階段邁進。北京亦莊經開區在25日的發布會上宣布，該區正式開放大陸首個...

蘿蔔快跑 已在五地營運

百度董事長李彥宏曾預估，到2025年，依靠百度Apollo技術的自動駕駛計程車服務的成本將比人工駕駛更低。這也是百度非做...

內蒙古外貿總值創新高

滿洲里海關24日對外消息指，2021年前10個月內蒙古自治區外貿進出口總值1004.4億元（人民幣，下同），同比增長15...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。