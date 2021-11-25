摩爾線程宣佈完成A輪20億融資 同期發佈首顆GPU晶片

11月25日，摩爾線程宣佈已完成A輪20億融資，該輪融資由上海國盛資本、五源資本、中銀國際旗下渤海中盛基金聯合領投，建銀國際、前海母基金、招商證券和湖北高質量發展產業基金等九家機構聯合參投。

據介紹，所籌資金將重點用於該公司剛剛發佈的首顆GPU晶片的批量生產與制造、GPU SOC相關聯的IP研發、以及國產GPU生態系統的拓展等。

該公司年內已完成三輪融資。今年2月完成的Pre-A輪融資由深創投、紅杉資本中國基金、GGV紀源資本聯合領投。

摩爾線程成立於2020年10月，公司致力於構建視覺計算及人工智慧領域計算平台，研發全球領先的自主創新知識產權GPU，並助力中國建立本土高性能計算生態系統。