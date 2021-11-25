快訊

慟失成員難消化情緒及混亂 「草東」取消小巨蛋演出

潤寅詐貸案外案合庫遭檢調搜索 公司回應了

摩爾線程宣佈完成A輪20億融資 同期發佈首顆GPU晶片

集微網 / 集微網

11月25日，摩爾線程宣佈已完成A輪20億融資，該輪融資由上海國盛資本、五源資本、中銀國際旗下渤海中盛基金聯合領投，建銀國際、前海母基金、招商證券和湖北高質量發展產業基金等九家機構聯合參投。

據介紹，所籌資金將重點用於該公司剛剛發佈的首顆GPU晶片的批量生產與制造、GPU SOC相關聯的IP研發、以及國產GPU生態系統的拓展等。

該公司年內已完成三輪融資。今年2月完成的Pre-A輪融資由深創投、紅杉資本中國基金、GGV紀源資本聯合領投。

摩爾線程成立於2020年10月，公司致力於構建視覺計算及人工智慧領域計算平台，研發全球領先的自主創新知識產權GPU，並助力中國建立本土高性能計算生態系統。

上海

延伸閱讀

元宇宙算力商機 工業富聯Wi-Fi 6設備出貨逾3,000萬套

元宇宙帶動 鴻海集團Wi-Fi 6設備出貨超過3000萬套

聯發科新款處理器以天璣9000系列命名 高通S898可能叫Snapdragon 8 gen1

芯片荒好轉 汽車銷量看漲

相關新聞

陸企審計資料不給美證交所「恐有摘牌危機」 陸證監會回應了

消息指大陸企業即將面臨被美國各證交所摘牌的危機，大陸證監會國際部主任申兵25日表示，中方正在與美方合作，防止中國公司從美...

大陸第二大券商投行部總經理被查 金融反腐恐掀風暴

大陸第二大券商—國泰君安證券投資銀行部聯席總經理朱毅，傳出於24日被帶走調查。在2018年加入國泰君安前，朱毅曾任上海證...

國泰航空取消三分之一到港客運航班 改為貨運

香港國泰航空宣布，下月起取消約三分之一以閉環執勤模式運作前往香港的客運航班，改為只會載貨，但出境航班不受影響。

自動駕駛計程車來了 大陸首個商業試點在北京啟動

中國大陸推動「自動駕駛出租車（計程車）」，正朝商業化階段邁進。北京亦莊經開區在25日的發布會上宣布，該區正式開放大陸首個...

美商務部公布貿易黑名單 嘉兆科技台灣辦事處也在列

美國商務部工業和安全局 (BIS) 宣布新一波貿易制裁黑名單，其中，12家中國企業被以從事違反美國國家安全或外交政策利益...

重罰汙染 大陸環境生態賠償金額累計逾400億元

中國大陸打擊汙染的力度持續加強。在25日舉辦的記者會上，大陸生態環境部宣布，將按計畫推動在黃河保護、噪聲汙染、海洋環境、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。