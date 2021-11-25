大陸第二大券商投行部總經理被查 金融反腐恐掀風暴

大陸第二大券商—國泰君安證券投資銀行部聯席總經理朱毅，傳出於24日被帶走調查。在2018年加入國泰君安前，朱毅曾任上海證監局法制處長，並於2012年至2017年，擔任中國證監會第14、15、16屆主板發審委兼職委員，期間曾審核200多家企業的IPO申請。

《中國經營報》指出，朱毅被調查或與國泰君安無關，主要系朱毅此前工作經歷。

根據中國證券業協會早前公布的統計，按2020年營收排名，中國大陸前五大券商分別：中信證券、國泰君安、華泰證券、中信建投、招商證券。

《證券時報》指出，大陸近期已有多名金融界人士被帶走調查。11月17日，光大證券投資銀行總部總經理杜雄飛涉嫌嚴重違紀違法，接受中共中央紀委國家監委紀律審查。

10月5日，中國證監會投資者保護局原一級巡視員曾長虹涉嫌嚴重違法，接受監察調查。

今年7月，曾任中國證監會第12、13、16屆主板發審委委員的操艦，也傳出被帶走協助調查。

《21世紀經濟報導》指出，原天健會計師事務所副總裁陳翔同樣在7月被帶走協助調查。陳翔曾在2012至2017年間，連續擔任中國證監會第14、15、16屆主板發審委專職委員。

《證券時報》表示，操艦、陳翔、朱毅曾共同參與多家企業IPO上市審核。

《中國經營報》稱，近幾年，大陸金融領域的反腐工作持續深化。中共中央紀委國家監委網站消息稱，金融領域腐敗有其自身特點，權力與資本相互勾結，扭曲金融資源配置，侵蝕金融監管體系，加劇金融風險集聚，其專業性、技術性、隱蔽性更強。

《中國經營報》表示，對於此次朱毅為何被帶走調查目前有不同版本的傳言。但無論是哪個版本，可以確定的是，中國新一輪金融反腐已經展開，且直指IPO發審環節，涉及發審官員及投行等中介機構。

報導稱，10月初落馬的曾長虹，曾在中國證監會發行部任職近16年，手握發行實權。業內人士認為，如果曾長虹最後被認定為嚴重違法，必將有一大批執行或接觸中間環節的違法人員同樣被曝光。

一名市場人士表示，「目前看起來，近期可能要在發審環節、投行領域重點開展金融反腐工作。」