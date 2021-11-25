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自動駕駛計程車來了 大陸首個商業試點在北京啟動

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
據陸媒報導，自動駕駛計程車駕駛座上，仍設有安全員，遇到緊急情況時可接管車輛操作。（取自央視新聞）
據陸媒報導，自動駕駛計程車駕駛座上，仍設有安全員，遇到緊急情況時可接管車輛操作。（取自央視新聞）

中國大陸推動「自動駕駛出租車（計程車）」，正朝商業化階段邁進。北京亦莊經開區在25日的發布會上宣布，該區正式開放大陸首個自動駕駛出行服務商業化試點，百度和小馬智行成為首批獲得經營許可的企業。現階段，亦莊經開區將在60平方公里範圍內，投入不超過100輛自動駕駛車輛，進行商業化試點。

小馬智行是由科技巨頭百度，與日本豐田汽車支持的初創公司，在獲得大陸監管機構批准，向使用開放道路自動駕駛出行服務的乘客收費後，象徵大陸自駕車服務已從測試示範階段，邁入商業化發展。

據了解，亦莊經開區將在60平方公里範圍內，開放百度和小馬智行，投入不超過100輛自動駕駛車輛，在採取市場化定價機制下，向乘客開啟體驗收費服務。

北京經濟技術開發區管委會副主任孔磊說，今年4月，北京市高級別自動駕駛示範區設立以來，已率先發布無人配送車上路、高速公路測試、無人化測試等政策，截至目前，累計安全測試里程接近300萬公里。

央視報導，現階段百度和小馬智行提供的自動駕駛出租車服務，更像是搭公車，乘客需要在設置好的站點乘車，而不是在任意的定位位置，另車上仍設有「安全員」。百度公司解釋，選擇的推薦上車點，是規避違停區域，還有相應的綠化帶，以及事故的高頻率發生區。

報導引述北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室常務副主任捷菲表示，不久前，當地已開始進行自動駕駛「無人化」試點。也就是說在主駕位置將沒有安全員，真正實現「無人駕駛」。

她說，自動駕駛的無人化分了三個階段，分別是主駕無人、副駕無人和車外遠程，企業在達到上一個門檻的要求，同時經過了測試合格之後才可以展開下一個階段。

大陸首個自動駕駛商業化試點在北京啟動。取自央視新聞
大陸首個自動駕駛商業化試點在北京啟動。取自央視新聞

百度 北京 計程車

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