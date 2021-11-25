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美商務部公布貿易黑名單 嘉兆科技台灣辦事處也在列

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸半導體電子技術專業論壇創芯網報導，美國商務部這一波制裁名單，其中，嘉兆科技（深圳）的台灣（Corad Taiwan Representative Office）辦事處也被列入了實體清單。取自創芯網
大陸半導體電子技術專業論壇創芯網報導，美國商務部這一波制裁名單，其中，嘉兆科技（深圳）的台灣（Corad Taiwan Representative Office）辦事處也被列入了實體清單。取自創芯網

美國商務部工業和安全局 (BIS) 宣布新一波貿易制裁黑名單，其中，12家中國企業被以從事違反美國國家安全或外交政策利益的活動為由，被列入了實體清單。值得注意的是，這12家企業中包括了多家知名半導體企業，其中嘉兆科技台灣辦事處（Corad Taiwan Representative Office）也被列入制裁清單。

大陸半導體電子技術專業論壇創芯網報導，美國商務部這一波制裁名單包括於中國大陸、日本、巴基斯坦和新加坡的27個實體和個人，大陸企業共有12家入列，包括多家知名半導體企業：國科微、新華三半導體技朮、嘉兆科技（深圳）、中科微電子、蘇州雲芯微電子等。

其中，嘉兆科技（深圳）的新加坡（CoradTechnology Pte Ltd.）、日本（Corad TechnologyJapanK.K.）、台灣（Corad Taiwan Representative Office）辦事處均被列入實體清單。

據公開訊息，公司英文名稱為CORAD TECHNOLOGY TAIWAN LTD的公司登記為台灣嘉兆科技，設籍在新竹縣竹北市，代表人沈麗娟，營業項目登記為電子器材、電子設備批發，並未顯示有陸資來台投資，或相關集團在台辦事處。

被美國商務部列入貿易黑名單的公司，其供應商在準備向它們出售產品之前，均須要向美國商務部申請特別許可證。不過，這些申請則都很可能會被美國商務部所拒絕。

美國 半導體

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