張文宏：新冠疫苗第3劑混打 可誘導高免疫反應

據上海《第一財經》報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏團隊在國際學術期刊《細胞研究》（Cell Research）雜誌新近發表的論文指出，接種2劑滅活全病毒疫苗作為「初免」後的4-8個月，再接種第3劑重組蛋白亞單位疫苗，對18-59歲的健康成年人而言是安全且具有高度免疫原性。

該研究採用的第3劑加強疫苗是大陸本疫苗廠「智飛生物」的重組蛋白疫苗（ZF2001）。

這篇論文指出，「我們的研究表明，兩劑滅活疫苗的『啟動』效應可以引發更強與更持久的免疫應答，並且可以通過第3劑加強劑的接種成功地喚醒，並提供針對新冠變異株的保護。」

但研究人員強調，中和抗體衰減率和長期B細胞及T細胞記憶水平仍需要在後續研究中進行評估。

此外，由於大陸國內目前幾乎無本土病例，因此這項研究並未評估疫苗在新冠突破性感染，以及在接種第3劑疫苗後對新冠發病率和死亡率方面的有效性。

報導表示，最新的研究結果顯示，與基線水平相比，重組蛋白加強劑誘導針對四種新冠變異假病毒的中和抗體幾何平均滴度（GMT）水平增加了至少70倍。

此前公布的異源加強免疫研究也顯示，在接種2劑新冠滅活疫苗CoronaVac後，接種第3劑腺病毒載體疫苗Convidecia後，誘導中和抗體水平增加了78倍。這些研究結果相結合，證明異源免疫增強可誘導更高的抗體GMT水平。