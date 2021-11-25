恒大足球場土地遭收回 曾企圖超越巴塞主場
由於集團龐大的債務危機，遲遲找不到「接盤俠」的恒大足球場建設項目，據大陸體育媒體人揭露，該塊土地已經被政府收回，準備重新拍賣，如果沒有人要，具有官方背景的廣州城投集團就會接手。
廣州恒大足球場始建於2020年4月16日，計畫2022年底竣工，總投資人民幣120億元，佔地15萬平方公尺，總建築面積49.38萬平方公尺，預計建成後可容納10萬名觀眾，企圖超越巴賽隆納諾坎普球場，成為全球最大、最有科技感的專業足球場。
不過，隨中國恒大今年爆發債務危機，自8月起就傳出大陸官方希望透過國企出面收購，減少可能衍生的社會動盪，潛在收購方包括廣州城投集團、越秀集團等，但對於是否一同收購足球場和周邊的住宅等開方案，遲遲喬不攏。
據大陸知名體育媒體人白國華揭露，恒大足球場的地塊，目前已經被政府收回，等待重新拍賣，如果沒有人買，城投集團就可能會接手。
他也提到，恒大估算球場建成還差人民幣60億元的投資，但城投集團估計差人民幣80到90億元，雙方落差很大。
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