上海電動車 出口增長11倍

上海海關24日發布的統計數據顯示，今年前10個月，上海純電動乘用車、集裝箱、集裝箱船出口大幅飈升。

中新社報導，據上海海關統計，今年前10個月，上海市實現進出口總值3.28兆元（人民幣，下同），比去年同期增長15.8%，其中出口1.25兆元，增長12.3%；進口2.03兆元，增長18.1%。今年10月份，上海市外貿進出口達3569.1億元，同比增長19.1%，連續第17個月保持增長。

今年前10個月上海對主要貿易夥伴進出口均保持增長，對歐盟進出口6542億元，增長18.8%，占同期上海市進出口總值的19.9%；對東協國家進出口4373.9億元，增長11.2%，占13.3%；對美國進出口4056.1億元，增長2.5%，占12.4%。對日本進出口3357.1億元，增長7.3%，占10.2%。「一帶一路」國家和地區進出口7329.4億元，增長16.1%，占22.3%，比重提升0.1個百分點。

根據海關統計，今年前10個月，上海純電動乘用車、集裝箱、集裝箱船出口大幅飈升，分別增長1140.7%、450.7%、367.6%；鋼材出口258.5億元，增長51.1%；文化產品出口234.6億元，增長62%。進口商品方面增速較快的則是金屬礦砂、大豆等大宗商品，此外消費品進口也呈兩位數增長。