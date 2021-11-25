德陽工業互聯網平台 「海川雲服」上線

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／綜合報導

四川省德陽市首個本土工業互聯網綜合服務平台「海川雲服」，近日正式上線，進入試運行，標誌著該市朝著打造大陸西南工業互聯網基地的目標，邁出了堅實一步。

今年3月，德陽與海爾卡奧斯物聯生態科技有限公司簽訂戰略合作協議，雙方採用「1+5+N+X」模式，共建西南工業互聯網基地。經過數月努力，在四川全省率先完成了「海川雲服」工業互聯網綜合服務平台首批應用開發。

據悉，該平台可以為企業提供全生命周期的線上政務服務，企業可免費獲取產品與應用方案，按需要靈活配置應用使用範圍，說明企業解決線下部署困難、自建成本過高、安全風險高、網路不穩定等問題。

平台提供的產品應用，涵蓋智能製造、設備物聯、研發設計、企業辦公等類別，其中，智能製造板塊，可以評估智慧能製造能力等級；企業辦公板塊，則有中小企業OA、BV視訊會議，客銷多客戶管理（CRM）系統等應用，說明企業實現信息化辦公。此外，平台還有訂單融資、工業互聯網成功賦能案例展示、行業信息等功能。

目前，該平台已面向廣大企業免費開放，將助力德陽加快建設大陸「5G+工業互聯網」先導區，打造工業互聯網示範城市，推動全市工業經濟高品質發展。

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