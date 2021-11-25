北京2025：國際科技創新重鎮

北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會主任許強24日在發布「北京市『十四五』時期國際科技創新中心建設規劃」記者會上表示，到2025年，北京國際科技創新中心將基本形成，建設成為世界主要科學中心和創新高地。屆時，全社會研發經費支出占地區生產總值比重保持在6%左右。

中新社報導，許強表示，2014年以來，北京全面實施創新驅動發展戰略，科技創新中心建設取得顯著成效，北京國際科技創新中心率先建成的重要窗口期已開啟。「十四五」時期是北京率先探索構建新發展格局的關鍵時期。

他表示，「規劃」提出，以推動北京高質量發展為主線，以科技創新和體制機制創新為動力，以「三城一區」（中關村科學城、懷柔科學城、未來科學城和北京經濟技術開發區）為主平台，以中關村國家自主創新示範區為主陣地，著力打好關鍵核心技術攻堅戰，強化戰略科技力量，構建開放創新生態，提升科技治理能力和治理水平。

「規劃」聚焦「卡脖子」技術攻關和戰略科技力量，將構建實驗室體系，加速北京懷柔綜合性國家科學中心建設，持續建設世界一流新型研發機構，並發揮在京高校院所基礎研究主力軍作用，構建科技領軍企業牽頭的創新聯合體。同時，將加強原創性引領性科技攻關。

「規劃」探索構建新發展格局有效路徑，聚焦產業新動能培育和全域應用場景構建，將支撐新一代信息技術和醫藥健康「雙發動機」產業領先發展；支撐新能源智能網聯汽車、智能製造、航空航天、綠色能源與節能環保等「先進智造」產業創新發展；前瞻布局未來產業，積極推動科技服務業跨越發展，並促進科技成果轉移轉化，構建充滿活力的產業生態。

「規劃」針對國際化特點和需求，聚焦創新要素優化配置以及開放創新生態營造。其中，將增強國際化人才吸引力度，加大青年人才等創新型人才培養力度。

許強指出，「規劃」謀定發展目標，分兩步走：到2025年時，北京國際科技創新中心基本形成，建設成為世界主要科學中心和創新高地；展望2035年，北京國際科技創新中心創新力、競爭力、輻射力，都要達到全球領先地位。