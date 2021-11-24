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騰訊被行政指導、APP停更 再遭監管？

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導

大陸今（24）日網傳，即日起騰訊旗下所有APP將暫停版本更新，港股上市的騰訊股價一度急瀉3%。大陸工信部隨後證實，對騰訊採取過渡性行政指導，引發對騰訊再遭監管揣測。

騰訊也回應表示，配合監管部門進行正常的合規檢測，正持續升級App對用戶權益保護的各項措施。

騰訊表示，在檢測期間，用戶可正常下載使用App現有版本。經測試，目前騰訊系App在官方及各應用商店下載一切正常，也未出現下架情況，用戶使用並不受到影響。

騰訊之所以被工信部採取過渡性行政指導，專家指，從官方針對騰訊「旗下9款產品存在違規行為，共計4批次被公開通報」字眼可看出，今年以來的多次通報騰訊竟然都沒有整改，騰訊是資本強大？還是市場強大？市場熱議，騰訊的發展已經足以籠斷市場，所以對行業的監管和各種政策，是能拖就拖，能延就延，能打擦邊球就打擦邊球，在工信部的指導下要求各大平台要互聯互通，而微信裡還是無法直接打開其他平台的鏈接，一如既往的拖延。看來這一次應該是要來真的了。

央視新聞報導，在工信部開展的App侵害用戶權益專項整治中，按照有關部署，工信部對騰訊公司採取過渡性的行政指導措施，要求對於即將發布的App新產品，以及既有App產品的更新版本，上架前需經工信部組織技術檢測，檢測合格後才能正常上架。

騰訊

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