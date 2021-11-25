加速建設開放經濟 山西申建自貿試驗區

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

地處內陸，山西如何建設開放經濟？山西24日對外解讀擴大開放的具體路徑。山西省商務廳新聞發言人李國榮表示，山西將精準對接「一帶一路」建設，積極融入京津冀協同發展，全面落實外資准入負面清單，高起點申建大陸國家自貿試驗區，提升開放平台。

中新社報導，山西省商務廳對外投資和經濟合作處處長李翀說，自「一帶一路」倡議提出以來，山西與沿線國家的投資合作已成為新的增長點。

數據顯示，山西對「一帶一路」沿線國家的投資占投資總存量的32%，在沿線國家新簽對外承包工程合同額占同期總額的82%，完成營業額占同期總額的90%。

「山西支持企業參與全球產業鏈、供應鏈重塑，促進國內外產業協同，增強山西在全球產業鏈中的地位和影響力。」李翀說，山西將發揮境外經貿合作區平台作用，打造一批具有區位優勢、產業定位清晰、運營管理先進、建設效果突出的合作區。

此外，山西將推動對外承包工程轉型升級，鼓勵企業以BOT、PPP等方式合作，推動設計、諮詢「走出去」，延伸對外承包工程產業鏈。

在利用外資方面，山西將持續提高利用外資水平，擴大開放領域。山西省商務廳外國投資管理處處長周蕭玉介紹，按照規劃，未來5年，山西累計利用外資將達到120億美元。

此外，山西將放寬汽車製造和航空器生產領域的外商投資准入門檻，內外資汽車製造企業生產的新能源汽車享受同等市場准入待遇。支持外商投資幹線飛機、支線飛機、通用飛機、直升機、無人機等製造。推進金融、電信、商貿、基礎設施等服務領域擴大開放。

外資 一帶一路

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