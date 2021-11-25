今年前三季 廣州日資企業數增50%

2021年廣州日資企業投資營商環境交流活動23日舉行，其間透露，今年前三季，日本在廣州新設投資企業24家，增長50%。

中新社報導，日本作為廣州最重要的貿易夥伴之一，雙方交流合作日益深化。今年前三季，廣州與日本進出口總值113.53億美元，增長6.95%，其中，廣州對日本出口25.47億美元，增長20.18%；進口88.06億美元，增長3.65%。

廣汽本田、廣汽豐田、東風日產等發揮龍頭帶動作用，支撐廣州形成產值超5000億元人民幣的汽車產業集群。今年前三季，廣汽本田累計銷量54.9萬輛；廣汽豐田終端銷量超60萬輛，同比增長12.0%。

當日活動中，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）成為熱詞。與會人士紛紛表示，近年廣州與日本的經貿合作領域不斷拓寬，產業鏈供應鏈深度融合，RCEP明年生效後，中日兩國將首次建立直接的自由貿易關係，必將進一步優化人員、技術、資本、市場配置，穗日合作將有更廣闊的合作空間。

RCEP簽署後日本出口汽車零部件的關稅將大幅降低。對此，廣州市南沙區官員認為，廣州汽車產業綜合競爭優勢將會因此有進一步增強。

廣州日本商工會會長菅野達志表示，除汽車產業，他還將關注與中國大陸發達經濟和市場相匹配的優質消費類產品和食品產業。

儘管受到新冠疫情衝擊，今年日本永旺集團在廣州新開2家線下門店，在廣州門店總數增至15家。廣州益力多乳品有限公司董事總經理梅原紀幸則表示，「益力多今年銷售業績將是2002年的50倍，雖然近2年面對新冠疫情衝擊，但仍能實現25%的增長，十分可觀。」明治雪糕（廣州）有限公司董事總經理鈴木隆雄信心滿滿地說，非常看好廣州良好的營商環境，下步將擴大在廣州的投資。

本屆交流活動是廣州市政府與日本駐穗總領事館、廣州日本商工會和日本貿易振興機構廣州代表處共同主辦，自2013年起已連續舉辦八屆。