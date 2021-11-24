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香港富豪劉鑾雄清倉恒大股票 從賺變虧近400億

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
華人置業近日發布公告指出，出售持有中國恒大約7.51億股的授權股份。（圖／取自每日經濟新聞）
華人置業近日發布公告指出，出售持有中國恒大約7.51億股的授權股份。（圖／取自每日經濟新聞）

香港地產公司華人置業近日發布公告指出，相關股東已就向董事授予出售授權做出書面批准，以授權出售集團於9月23日（交易時段前）持有的中國恒大約7.51億股授權股份，授權股份占中國恒大於10月31日的已發行股本約5.67%。

每日經濟新聞報導，華人置業老闆劉鑾雄是香港著名富豪，也是中國恒大董事局主席許家印的多年好友。劉鑾雄夫婦可說是恒大的「忠實粉絲」，曾是中國恒大重要股東，持有中國恒大9%的股份，在中國恒大市值巔峰時期，其帳面最高盈利近百億港元。2019年底，劉鑾雄夫婦還曾獲得中國恒大人民幣17億元的分紅。

此外，從2017年劉鑾雄夫婦買入中國恒大的股票來看，結合後來幾年的股價走勢大賺了一筆，帳面盈利最高近百億港元（近新台幣361億元）。在2017年中國恒大股價異軍突起，年度累計大漲了624.33%，市值最高突破3000億港元，是不折不扣的大牛股。

如今劉鑾雄割肉清倉恒大，預計合計將虧損超過110億港元（約新台幣397.1億元）。

早在今年8月，華人置業已經開始出售中國恒大股權。該公司披露，今年8月30日至9月21日期間，華人置業於香港聯交所公開市場出售總共約1.089億股先前出售股份，總代價約為2.465億港元（不包括交易成本）。

自授權期間開始及截至最後實際可行日期期間，華人置業已根據出售授權出售總共約4.38億股授權股份，每股授權股份平均售價約為2.61港元，出售所得款項總額（不包括交易成本）約11.41億港元。

公告稱，於最後實際可行日期，華人置業繼續持有中國恒大3.13億股授權股份，占中國恒大集團於10月31日已發行股本約2.36%。

據了解，華人置業在證券方面的投資，大手筆投資了2個大陸房企「中國恒大」和「佳兆業」，然而，恒大面臨流動性資金問題，今年以來股票大幅下跌。

華人置業表示，集團本已處於充滿挑戰及不確定性的營商環境中，上述問題更讓集團雪上加霜，鑑於集團自今年6月30日以來財務狀況出現重大不利變化，未來前景可能舉步維艱。

公告指出，華人置業2017年到2018年購入中國恒大8.6億股股份成本約為135.96億港元，預計此次清倉僅能套現22.6億港元（約新台幣81.58億元），虧損超過110億港元。

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