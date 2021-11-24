大陸比亞迪電動車「充電中起火」 去年以來第三輛

大陸新能源汽車巨頭比亞迪近日傳出一起無預警的「火燒車」事故。據大陸網傳訊息，22日晚比亞迪一款電動車在北京某停車場充電時，突然起火，雖火勢被即時撲滅，但車頂幾乎被燒光，車主回憶當時自己人還在車上，聽見聲音不對，趕緊抱上孩子下車逃生。

據大陸媒體《汽車之家》求證，比亞迪官方已於24日證實此一事故，並表示「現場火情及時撲滅，未發生爆炸，也沒有人員傷亡。」

比亞迪方面指出，該車輛是於2019年初銷售，具體原因將配合相關部門進一步調查。另有報導稱，比亞迪內部人士說明，網傳的起火車型為秦Pro EV，其實並不準確，該起火車型目前暫未確認。

根據車主發在社交平台的照片顯示，事件發生在11月22日晚，北京中關村壹號地下停車場，當時車輛正使用星星充電樁進行充電，起火後整個地下車庫濃煙瀰漫，事後不僅白色的車身被熏黑，車頂也幾乎被燒光。

值得注意的是，雖起火車型不確定是否為秦Pro EV，但據公開報導顯示，去年該車款發生過兩次起火事故，一次為去年5月，深圳鶴洲一輛比亞迪秦Pro EV在凌晨充完電，移到旁邊停車位後，約過2個小時發生自燃；另一次為去年10月，山東煙台一輛比亞迪秦Pro EV在充電站內充電後自燃。

比亞迪今年10月新能源汽車銷售超過8萬輛，年增262.9%，超過小鵬、蔚來、理想、廣汽埃安等大陸新能源汽車品牌銷量；另一方面，2021年比亞迪已連續在6、7、8、9月，奪得單月全球新能源汽車銷量冠軍。