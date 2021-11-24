快訊

彭博公佈新冠防疫韌性排行榜 一年來台灣從第2跌到31名

直播／第三場公投說明會登場 「重啟核四」黃士修舌戰蔡中岳

陸商務部：將推出「關於高質量實施RCEP指導意見」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸商務部。新華社
大陸商務部。新華社

隨「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」即將生效，大陸商務部副部長任鴻斌24日表示，將會同有關部門，適時推出《關於高質量實施RCEP的指導意見》，為大陸各地方、各行業利用好協定機遇，實現更好發展做好指導和服務。他還說，要適時推出新一輪穩外貿政策舉措。

任鴻斌指出，在當前大陸外貿高速增長的背後，必須清醒看到，許多外貿企業特別是中小微企業經營壓力增大，困難增多，「有單不敢接」、「收不增利」現象較為普遍。

對於要如何維穩外貿，他表示，大陸商務部將針對外貿企業面臨的實際困難和需要，會同有關部門做好跨週期調節工作，適時推出新一輪穩外貿政策舉措，確保外貿運行在合理區間。

任鴻斌揭露，今年1到10月，大陸對外進出口總額4.89兆美元，規模已超去年全年，再創歷史新高。今年上半年，出口、進口國際市場佔比分別達到14.6%和12%，均創同期新高，貿易夥伴遍布全球230多個國家和地區，每天進出口貿易額超過150億美元。

據了解，大陸商務部已於23日發出《「十四五」對外貿易高質量發展規劃》，內容提到，十四五時期，要實現貿易綜合實力進一步增強、協調創新水平進一步提高、暢通循環能力進一步提升、貿易開放合作進一步深化、貿易安全體系進一步完善等目標。

規劃共含十方面共45項重點任務，包括優化貨物貿易結構、創新發展服務貿易、加快發展服務貿易、加快發展貿易新業態、提升貿易數位化水準、構建綠色貿易體系、推進內外貿一體化、保障外貿產業鏈供應鏈暢通運轉、深化「一帶一路」貿易暢通合作、強化風險防控體系、營造良好發展環境等。

大陸商務部 一帶一路 和服

延伸閱讀

北京外貿增長 前10月達2.48兆元

廣東外貿連12個月 保持正增長

黃河9省區外貿達4.5兆元

台灣外貿起飛 跨境電商求才若渴

相關新聞

大陸比亞迪電動車「充電中起火」 去年以來第三輛

大陸新能源汽車巨頭比亞迪近日傳出一起無預警的「火燒車」事故。據大陸網傳訊息，22日晚比亞迪一款電動車在北京某停車場充電時...

不讓網購包材變環境災難 阿里巴巴節能減碳方式值得借鏡

今年的雙11買了很多東西嗎？堆積如山的包材讓你疲於開箱，還得整理堆積如山的包材，以免家裡被紙箱淹沒？台灣環保署今年與PChome 24、momo等8家業者合推循環包材，讓包材能夠循環再使用，不過，如果想更好的作到節能減碳，也許，今年阿里巴巴雙11活動相當值得借鏡，因為，從消費者交易的第一秒開始，阿里巴巴就開始思索如何節能減碳，甚至運用物流機器人運送百萬趟訂單，讓今年的整體排碳量較去年大減三成。

陸商務部：將推出「關於高質量實施RCEP指導意見」

隨「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」即將生效，大陸商務部副部長任鴻斌24日表示，將會同有關部門，適時推出《關於高質量實...

中國大陸「大基金二期」5.3億美元 挺中芯深圳廠

剛結束高層人事案的中芯國際，擴產又有新進展，中芯國際23日在港交所公告，中國大陸國家集成電路（積體電路）基金二期將出資 5....

抖音母公司字節跳動 擬拆分房產業務「幸福里」

抖音母公司字節跳動自成立以來，擬首次嘗試業務拆分。據澎湃新聞引述知情人士表示，字節跳動將拆分旗下房產業務「幸福里」，已啟...

雙城論壇將登場 柯文哲：曾親訪邱太三、謹守身分別擔心

台北上海雙城論壇下周三登場，台北市長柯文哲與上海市長龔正視訊同台，不過傳出陸委會並沒有樂觀其成，甚至若踰越城市交流，將採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。