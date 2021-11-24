陸商務部：將推出「關於高質量實施RCEP指導意見」

隨「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」即將生效，大陸商務部副部長任鴻斌24日表示，將會同有關部門，適時推出《關於高質量實施RCEP的指導意見》，為大陸各地方、各行業利用好協定機遇，實現更好發展做好指導和服務。他還說，要適時推出新一輪穩外貿政策舉措。

任鴻斌指出，在當前大陸外貿高速增長的背後，必須清醒看到，許多外貿企業特別是中小微企業經營壓力增大，困難增多，「有單不敢接」、「收不增利」現象較為普遍。

對於要如何維穩外貿，他表示，大陸商務部將針對外貿企業面臨的實際困難和需要，會同有關部門做好跨週期調節工作，適時推出新一輪穩外貿政策舉措，確保外貿運行在合理區間。

任鴻斌揭露，今年1到10月，大陸對外進出口總額4.89兆美元，規模已超去年全年，再創歷史新高。今年上半年，出口、進口國際市場佔比分別達到14.6%和12%，均創同期新高，貿易夥伴遍布全球230多個國家和地區，每天進出口貿易額超過150億美元。

據了解，大陸商務部已於23日發出《「十四五」對外貿易高質量發展規劃》，內容提到，十四五時期，要實現貿易綜合實力進一步增強、協調創新水平進一步提高、暢通循環能力進一步提升、貿易開放合作進一步深化、貿易安全體系進一步完善等目標。

規劃共含十方面共45項重點任務，包括優化貨物貿易結構、創新發展服務貿易、加快發展服務貿易、加快發展貿易新業態、提升貿易數位化水準、構建綠色貿易體系、推進內外貿一體化、保障外貿產業鏈供應鏈暢通運轉、深化「一帶一路」貿易暢通合作、強化風險防控體系、營造良好發展環境等。