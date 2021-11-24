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中國大陸「大基金二期」5.3億美元 挺中芯深圳廠

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
中國大陸國家集成電路（積體電路）基金二期將出資 5.313 億美元入股中芯深圳，而中芯國際持有中芯深圳股權將由 77%降至55%。中芯國際公告截圖
中國大陸國家集成電路（積體電路）基金二期將出資 5.313 億美元入股中芯深圳，而中芯國際持有中芯深圳股權將由 77%降至55%。中芯國際公告截圖

剛結束高層人事案的中芯國際，擴產又有新進展，中芯國際23日在港交所公告，中國大陸國家集成電路（積體電路）基金二期將出資 5.313 億美元入股中芯深圳，取得中芯深圳股權的22%，而中芯國際持有中芯深圳股權將由 77%降至55%。

依照計畫，中芯深圳主要是生產 28 奈米及以上的積體電路和提供技術服務，最終將產出每月約4萬片12吋晶圓產能，預計於2022年開始生產，該項目的新投資額估計為 23.5億美元。

由於中芯國際還有 5.313億美元資本未匯入中芯深圳，因此在協議後中芯決定將這部份應繳但未繳的資本轉讓給中國大陸國家集成電路基金二期。

中芯國際表示，透過訂立新深圳合資協議，有利於進一步改善中芯深圳股權結構，整合各方優勢資源，為加速中芯深圳的業務發展奠定基礎，進而推動公司的可持續發展。

今年8月27日，中芯控股、中芯集電及深圳重投集團共同訂定深圳合資協議，將中芯深圳的註冊資本增至24.15億美元。

其中中芯控股、中芯集電及深圳重投集團，各自同意認繳出資17.33億美元、1.27 億美元及 5.55 億美元，分別占中芯深圳擴大註冊資本後的 71.7%、5.3% 和 23.0%。

而中芯國際透過100%持股子公司中芯控股及中芯集電，中芯國際間接持有中芯深圳合共 77% 的股權；及中芯控股有權轉讓認繳出資5.313億美元，占中芯深圳股權的22%。

中芯 深圳 奈米

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