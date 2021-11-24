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抖音母公司字節跳動 擬拆分房產業務「幸福里」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
字節跳動。取自澎湃新聞
字節跳動。取自澎湃新聞

抖音母公司字節跳動自成立以來，擬首次嘗試業務拆分。據澎湃新聞引述知情人士表示，字節跳動將拆分旗下房產業務「幸福里」，已啟動了融資計畫，將引入外部戰略股東、獨立發展。

幸福里成立於2018年，前身為字節跳動旗下今日頭條的房產頻道，後發展為房地產相關訊息平台。

值得注意的是，幸福里於今年9月起，推出「幸福號」邀請相關領域創作者入駐，更於10月收購北京麥田房產旗下一家子公司，以取得房地產仲介牌照，和在北京以外城市新設分公司，外界關注是否和大陸現有房地產訊息平台如貝殼找房、房多多等形成競爭。

據報導，幸福里自字節跳動拆分案已在討論中，因為字節認為房產業務與自身主營業務關聯度不高，潛在投資人包括紅杉中國、中金，或科、碧桂園等。

由於今日頭條和抖音成長放緩，字條跳動近期屢次進行組織結構調整，包括2日字節跳動新CEO梁汝波上任後，發布實行業務線BU化（Business Unit，業務單元），成立六個業務板塊：抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok。

報導指，字節跳動除了之前出售證券業務，現在分拆房產業務外，後續還會繼續分拆其旗下的汽車，健康等垂直訊息業務。

字節跳動 房地產 抖音

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