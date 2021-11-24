雙城論壇將登場 柯文哲：曾親訪邱太三、謹守身分別擔心

台北上海雙城論壇下周三登場，台北市長柯文哲與上海市長龔正視訊同台，不過傳出陸委會並沒有樂觀其成，甚至若踰越城市交流，將採取必要措施及關切。台北市長柯文哲今天表示，雙城論壇辦之前，他今年五月初，已經親自去陸委會拜訪主委邱太三，辦雙城之前，已經跟陸委會說明過，雙方也都有討論，包括所有要簽署的MOU都有送陸委會，他們也都知道。

對於若雙城論壇踰越城市交流，陸委會將採取必要措施關切。柯文哲今天強調，雙城論壇很清楚不涉及意識形態、統獨議題，就把它很單純地兩城市交流，「我們會謹守身份、處理民生議題，陸委會不用太擔心。」

柯文哲也提到，2017世大運能辦成功就是成功案例，兩邊都有堅持，不過台灣還是堅持讓蔡英文總統以總統身分上去宣布開幕。柯說，過程中，他一定要讓蔡總統以總統身份上去宣布，但大陸也有大陸的堅持，所以大家要喬啊。柯也提到，「我不太贊成現在你捅我一刀、我捅你一刀，捅來捅去，傷口越來越大。」

另外，對於有學者提到，兩岸間交流大陸方面會希望縣市首長表態，今年雙城論壇論述基調為何，如何讓台灣大陸都滿意？柯文哲說，過去外界常常批評柯文哲善變，但其實他從頭到尾最一致的，一開始就講「五個互相，互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。

柯文哲說，他每次遇到大陸官員彼此都是「你有你的堅持、我有我的堅持」，就是要互相諒解，要有互相諒解文化，交流才有善意，才有辦法做到互相諒解，否則沒辦法，因台灣還是有台灣堅持，大陸方面也有大陸的堅持，兩邊都有堅持情形下，是否能透過「互相諒解」達成彼此都能接受方案。

柯文哲說，其實辦雙城論壇是吃力不討好的事，但他的態度就是「有衝突才需要溝通，若都沒問題，也不用去湊熱鬧，最擔心的就是惡意螺旋，雙方看不順眼的氣氛愈來愈嚴重」。

柯文哲表示，務實講，「就是因為有衝突才需要溝通」，不要為了短期利益，犧牲長期利益、不要因為政黨利益，犧牲國家利益。在這階段舉辦雙城論壇，他也明白吃力不討好，但他最擔心的就是惡意螺旋，彼此看不順眼越來越嚴重，還是要注意。

至於是否仍支持兩岸一家親立場？柯文哲說，兩岸之間有分歧、隔閡、甚至對立，這也是事實，但不要因為這樣，兩岸之間的人民彼此仇視，為什麼說是增加善意、降低敵意、促進交流，這才是真正目的，柯重申，「政治上有隔閡、分歧、對立，不希望這樣造成兩岸人民的互相仇視，每次說保持彼此善意，是維持兩岸和平最重要的基礎。」