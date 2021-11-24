談台北上海雙城論壇、企業家峰會 中國大陸：推動兩岸和平發展

12月台北上海雙城論壇、兩岸企業家峰會、福建海峽論壇等兩岸交流活動一一舉辦，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日表示，陸方樂見兩岸進一步深化各領域的交流合作，認為雙城論壇有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。

據了解，2021台北上海城市論壇12月1日以視訊方式舉行，在上海市與台北市分別設立會場；兩岸企業家紫金山峰會則於12月7日在江蘇南京，以線上線下結合方式舉辦；海峽論壇方面，傳出將於12月10日至11日在廈門舉行，國民黨主席朱立倫擬視訊與會。

對於雙城論壇舉辦，朱鳳蓮說，此次論壇以「新經濟、新發展」為主題，將通過交流研討，推動兩市在「建築可閱讀」和「疫情防控常態化下的城市數字化轉型」方面的經驗分享和交流互動。

她說，多年來，上海與台北兩市通過城市論壇深入探討和交流城市發展經驗，鞏固和拓展各個領域的合作，取得了積極成果，迄今已經簽訂了36項交流合作備忘錄。

朱鳳蓮表示，中國大陸樂見兩岸進一步深化各領域的交流合作，相信這樣的交流合作有利於增強兩岸同胞的親情福祉，促進兩岸城市共同發展，推動兩岸關係和平發展。

至於兩岸企業家峰會舉辦，朱鳳蓮說，此次峰會由中國大陸方面主辦，採取線上線下相結合方式，在南京、台北分別設立主會場，圍繞「握新格局，共享新機遇」主題，探討兩岸企業家如何把握中國大陸高質量發展的新機遇，進一步加強交流合作，獲得自身更大發展。

被問及海峽論壇舉辦時，朱鳳蓮僅說，正在籌備當中，有具體消息會及時向大家通報。

朱鳳蓮還就15日北京證券交易所開市表示，北交所是服務中小企業創新發展的專業化平台，聚焦製造業、訊息技術、材料、醫療保健等專精特新行業，加快優質中小企業上市、對接資本市場，相關政策同等適用於台資企業。她說，中國大陸歡迎廣大台商台企把握機遇，發揮自身優勢積極參與（北交所），實現更好發展。

朱鳳蓮也對今年前10月，陸資赴台金額年減66.68%抨擊，民進黨上台以來，出於謀獨的政治考量，對陸資赴台嚴密防範、嚴加限制。這些泛政治化的做法明顯惡化了台灣的營商環境，嚴重影響了陸資赴台投資意願。