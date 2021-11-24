陸委會禁中共高官入境 民進黨團：看破中國邪惡本質

中國大陸國台辦公佈打擊台獨金主，並公布台獨份子，加上遠東集團近日在中國大陸遭罰，傳出陸委會研擬反擊措施，禁止中共高官入境。民進黨立法院黨團指出，中國自以為是對付民進黨，但其實與台灣民心越來越遠，不歡迎破壞人權的人到台灣來。

民進黨團副幹事長蔡易餘說，中國自以為這是對付民進黨，其實跟台灣民心越來越遠，讓大家更加不信任中國，用人治思想惡整台商，遠東集團也促使加速台商返台，經貿逐步要走向國際，找到機會回台灣投資，實際上只是讓台商看破中國的邪惡本質。

黨團幹事長劉世芳說，台商按照台灣法律，有政治獻金、政治選擇權利，中國是非法治，用人治惡鬥的國家，呼籲台商回來台灣吧，有溫暖雙手歡迎，繼續為台灣前途努力，陸委會有反制方式，自由土地上不該有破壞人權的人妄自作為，或提出似是而非的論點到台灣來。

民進黨立委陳亭妃指出，對於中國的高官來台審查是愈來愈嚴格，但是他們都不斷變換身分，這個部分陸委會要更加嚴謹，對台灣有很多不利、不友善的動作，台灣也應該要做出更多的反擊，讓中國知道台灣也是不好惹的，我們不排除任何的溝通交流，但是當台灣被欺負、壓制的時候，還是會據理力爭。