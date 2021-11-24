兩度避答是否遣返逃往廈門「新店槍手」 國台辦：正在核實

黃姓槍手22日在新店狙殺何姓死者後，火速逃往廈門並接受隔離檢疫，刑事局已函請中國大陸公安協查，但尚未獲正式回覆。在24日舉行的中國大陸國台辦例行記者會上，面對兩岸媒體關切陸方立場，以及是否協助遣返，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮兩度未直接回應，僅表示「有關情況正在進一步核實當中」。

朱鳳蓮24日主持中國大陸國台辦例行記者會，會上媒體關切，陸方是否已掌握到黃姓犯嫌潛逃廈門的情況，是否會協助將其遣返回台灣，以及陸方處理此事的立場。

媒體兩度提問聚焦此案，朱鳳蓮均表示，「我們注意到了有關報導，有關情況正在進一步核實當中」，並未做出其他說明。

兩岸2009年簽署共同打擊犯罪及司法互助協議，同意遣返人犯，並移交案件卷證。剛開始，台灣頻繁從中國大陸遣返刑事犯，每年遣返逾50人，2011年最高峰達83人。民進黨2016年執政後，兩岸合作「急凍」，當年及隔年僅各遣返13人，2018、2019年均降到11人，去年下滑至4人，今年(迄今)掛零。