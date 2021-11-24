中國大陸再度進口澳洲煤炭 近一年來首次

去年底因為澳洲支持調查新冠病毒起源，造成中澳兩國交惡，中方停止從澳洲購買煤炭。然而事隔一年，中國大陸今年10月再有進口澳洲煤炭的紀錄，據新加坡聯合早報報導，中方重新進口澳洲媒炭，是要應對中國大陸內部煤炭的需求，紓緩電力供應緊張的問題。

星島網引述中國大陸海關資料顯示，10月份中國大陸進口了279萬噸澳洲煤炭。彭博社指出，這些煤炭可能是之前未獲清關而滯留中國港口的貨物。這些煤炭中大部分是用於取暖的動力煤，但也包括鋼鐵廠使用的77.8萬噸焦煤。

據報導，由於中國大陸突然自去年11月起禁止澳洲媒炭進口，令大批運煤的船隻未能及時抵達通關，只能在中國的港口靠岸等待。美國分析機構Wood Mackenzie估計，中國港口有大約500萬噸澳洲焦煤和300萬噸動力煤滯留。

另據新華社報導，中國大陸國務院總理李克強23日考察上海外高橋第三發電公司時，談到電力供應問題。他強調電力是經濟運行動力，要採取措施千方百計保障民生和企業正常生產用電。要求解決一些地方電力缺口問題，防止出現新的「限電停產」現象。