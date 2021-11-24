快訊

雞兔同籠的正義？美國教育的「數學課大戰爭」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國大陸再度進口澳洲煤炭 近一年來首次

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
中國大陸事隔近1年終允許澳洲的運煤船清關。星島網
中國大陸事隔近1年終允許澳洲的運煤船清關。星島網

去年底因為澳洲支持調查新冠病毒起源，造成中澳兩國交惡，中方停止從澳洲購買煤炭。然而事隔一年，中國大陸今年10月再有進口澳洲煤炭的紀錄，據新加坡聯合早報報導，中方重新進口澳洲媒炭，是要應對中國大陸內部煤炭的需求，紓緩電力供應緊張的問題。

星島網引述中國大陸海關資料顯示，10月份中國大陸進口了279萬噸澳洲煤炭。彭博社指出，這些煤炭可能是之前未獲清關而滯留中國港口的貨物。這些煤炭中大部分是用於取暖的動力煤，但也包括鋼鐵廠使用的77.8萬噸焦煤。

據報導，由於中國大陸突然自去年11月起禁止澳洲媒炭進口，令大批運煤的船隻未能及時抵達通關，只能在中國的港口靠岸等待。美國分析機構Wood Mackenzie估計，中國港口有大約500萬噸澳洲焦煤和300萬噸動力煤滯留。

另據新華社報導，中國大陸國務院總理李克強23日考察上海外高橋第三發電公司時，談到電力供應問題。他強調電力是經濟運行動力，要採取措施千方百計保障民生和企業正常生產用電。要求解決一些地方電力缺口問題，防止出現新的「限電停產」現象。

澳洲 考察 國務院

延伸閱讀

煤炭保供 鄂爾多斯加快釋放產能

台商26年心血 打造惠州「亞維濃」

陸委會：遠東案 將適時反制

澳在野黨批當局 冒險挺台只為選舉

相關新聞

不禁了！ 大陸近一年來首次為澳洲煤炭清關

中澳關係緊張，中國大陸此前全面喊停進口澳洲煤炭。然而，為了彌補境內煤炭供應缺口，中國大陸近期首次為進口澳大利亞煤炭辦理了...

兩度避答是否遣返「新店槍手」 國台辦：正在核實

黃姓槍手22日在新店狙殺何姓死者後，火速逃往廈門並接受隔離檢疫，刑事局已函請大陸公安協查，但尚未獲正式回覆。在24日舉行...

中國大陸把台商當彭帥？龔明鑫：會協助台商回台投資

遠東集團在中國大陸投資的事業因違法挨罰，被認為和中國大陸懲戒台獨份子與其金主有關。綠委質疑中國大陸把台商當彭帥，祭出「三面紅旗」手段...

中國大陸再度進口澳洲煤炭 近一年來首次

去年底因為澳洲支持調查新冠病毒起源，造成中澳兩國交惡，中方停止從澳洲購買煤炭。然而事隔一年，中國大陸今年10月再有進口澳洲煤...

陸副總理劉鶴談高質量發展：不搞平均主義、殺富濟貧

在外界關注大陸當局近來推動「共同富裕」、「能耗雙控」與「反壟斷」的背景下，大陸國務院副總理劉鶴24日在黨媒刊文表示，高質...

傳佳兆業離岸債券持有人聘請顧問尋求幫助 出了什麼事？

據知情人士，在資金緊張的大陸開發商佳兆業集團控股有限公司面臨越來越高的再融資風險之際，其離岸債券的一些持有人已經聘請了顧問尋求幫助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。