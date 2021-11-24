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陸副總理劉鶴談高質量發展：不搞平均主義、殺富濟貧

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院副總理劉鶴。美聯社
大陸國務院副總理劉鶴。美聯社

在外界關注大陸當局近來推動「共同富裕」、「能耗雙控」與「反壟斷」的背景下，大陸國務院副總理劉鶴24日在黨媒刊文表示，高質量發展，是今後一個發展階段的主題。他並強調，所謂「高質量發展」，是以人民為中心的發展，不會搞平均主義、殺富濟貧，以避免掉入福利主義陷阱。

劉鶴24日在中共黨報人民日報，以「必須實現高質量發展」為題，發表署名文章。他說，當前大陸社會主要矛盾，已經轉化為人民日益增長的美好生活需要，和不平衡不充分的發展之間的矛盾。

為此，劉鶴認為，隨經濟發展要素轉變，如資源環境的約束越來越接近上限，碳達峰碳中和成為大陸中長期發展的重要框架，「高質量發展」和科技創新，成為多重約束下求「最優解」的過程。

至於要如何實現高質量發展，劉鶴說，必須堅持創新、協調、綠色、開放、共享發展相統一。他列舉，高質量發展是以人民為中心、是宏觀經濟穩定性增強、是創新驅動、是生態優先綠色的發展，富有競爭力的企業是高質量發展的微觀基礎，要堅持市場化、法治化、國際化。

對於「共同富裕」，劉鶴說，要通過共同艱苦奮鬥促進共同富裕，必須最為廣泛有效調動全社會積極性能動性，提升全社會人力資本質量和專業技能，「擴大中等收入群體，不搞平均主義，不搞殺富濟貧、殺富致貧」，避免掉入福利主義陷阱，通過14億多人共同努力，一起邁入現代化。

劉鶴提到，在綠色發展上，要完善綠色低碳政策和市場體系，深入研究現階段以煤為主的能源結構下，如何實現綠色低碳發展，並加快形成節約資源和保護環境的產業結構、生產方式、生活方式、空間格局。

劉鶴強調，高質量發展是今後一個發展階段的主題，要加快構建新發展格局、以深化供給側結構性改革為主線，始終堅持改革開放和「兩個毫不動搖」，發揮企業家在推動企業創新、提高企業競爭力上的重要作用。

劉鶴 共同富裕

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