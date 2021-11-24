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深圳打造10家港澳青創基地

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

深圳市人力資源和社會保障局表示，深圳將在繼續高水平建設前海港澳青年創新創業基地的基礎上，打造10家市級港澳青年創新創業基地，為深港澳青年廣泛交往、全面交流提供便利。

新華社報導，深圳市人力資源和社會保障局日前發布「關於推動港澳青年創新創業基地高質量發展實施意見」，從基地運營主體、場地面積、港澳項目入駐、孵化能力、服務對接機制等方面明確市級港澳青年創新創業基地建設標準。

深圳將實施創業啟動資助，鼓勵優秀創業項目入駐市級基地。對2年內在國家部委和省直有關部門主辦的創新創業大賽獲獎併入駐市級基地的港澳青年創業團隊，按其獲得賽事獎勵金額給予100%落地配套資助。對獲得香港青年發展基金、香港創新及科技基金企業支援計劃、澳門青年創業援助計劃資助併入駐市級基地的創業團隊，給予每個20萬元人民幣的落地配套資助。

意見提出，對接港澳資源，突出服務港澳青年基本定位，推動市級基地引入港澳專業人士加入運營管理團隊，引入港澳專業孵化機構和社會團體，為港澳青年提供商事登記、人力資源、知識產權、法律顧問、融資對接、財稅代理等配套服務，打造港式澳式特色服務，逐步建成適合港澳青年創新創業的綜合服務平台，真正打通對接港澳雙創要素的通道。

此外，意見還提出完善便利港澳青年來深工作各項配套制度，推動港澳青年同等享受各類就業創業扶持政策。推動各類創新創業載體發展成為就業見習平台，吸納畢業2年內的港澳高校畢業生或16至24歲港澳青年參與就業見習計劃，落實就業見習補貼政策。

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