海南十四五規劃 構建印太金融窗口

海南省人民政府辦公廳23日發布「海南省金融業十四五發展規劃」（簡稱《規劃》），提出到2025年初步建立與高水平自貿港相適應的金融體系，著力構建面向印度洋、太平洋的金融窗口和面向南亞、東南亞的金融服務中心。

中新社報導，過去五年海南金融業整體實力上升，跨境金融業務快速發展，但總體規模依舊偏小。「十四五」海南將重點發展貿易金融、消費金融、科技金融、綠色金融、涉海金融等，計畫到2025年金融業增加值突破千億元人民幣，金融行業占GDP比重達到10%。

「十四五」期間海南加速金融業全方位對外開放，包括鼓勵境外金融機構落戶海南，建設海南自由貿易多功能帳戶體系。鼓勵創新面向國際市場的人民幣金融產品及業務，擴大境外人民幣投資海南金融產品的範圍。

為探索國際金融合作新模式，海南將構建與東南亞和海上絲綢之路沿線國家及地區合作的先導區。開展與東南亞地區在資本引進、人才培養、金融開放、監管創新等方面的合作，探索跨境金融監管沙盒合作機制。推動建立並加快融入面向東盟的區域性市場，鼓勵東盟國家主要金融持牌機構在海南自貿港參與試點並落地業務。