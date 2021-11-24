快訊

陳吉仲：豬吃萊劑是「還好的」添加物 好比人吃保健品

海南十四五規劃 構建印太金融窗口

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海南省人民政府辦公廳23日發布「海南省金融業十四五發展規劃」（簡稱《規劃》），提出到2025年初步建立與高水平自貿港相適應的金融體系，著力構建面向印度洋、太平洋的金融窗口和面向南亞、東南亞的金融服務中心。

中新社報導，過去五年海南金融業整體實力上升，跨境金融業務快速發展，但總體規模依舊偏小。「十四五」海南將重點發展貿易金融、消費金融、科技金融、綠色金融、涉海金融等，計畫到2025年金融業增加值突破千億元人民幣，金融行業占GDP比重達到10%。 　　

「十四五」期間海南加速金融業全方位對外開放，包括鼓勵境外金融機構落戶海南，建設海南自由貿易多功能帳戶體系。鼓勵創新面向國際市場的人民幣金融產品及業務，擴大境外人民幣投資海南金融產品的範圍。

為探索國際金融合作新模式，海南將構建與東南亞和海上絲綢之路沿線國家及地區合作的先導區。開展與東南亞地區在資本引進、人才培養、金融開放、監管創新等方面的合作，探索跨境金融監管沙盒合作機制。推動建立並加快融入面向東盟的區域性市場，鼓勵東盟國家主要金融持牌機構在海南自貿港參與試點並落地業務。

人民幣 東南亞 印度

延伸閱讀

白宮印太事務官：美與夥伴合作讓中國感到火燒心

美擬推動印太經濟架構 商務部長：將具包容及彈性

LV在中國開免稅店？ 傳地點屬意海南

海南「十四五」 建離島免稅城

相關新聞

不禁了！ 大陸近一年來首次為澳洲煤炭清關

中澳關係緊張，中國大陸此前全面喊停進口澳洲煤炭。然而，為了彌補境內煤炭供應缺口，中國大陸近期首次為進口澳大利亞煤炭辦理了...

煤炭保供 鄂爾多斯加快釋放產能

中國煤炭大市鄂爾多斯市政府22日表示，在國家「保供」背景下，該市煤炭部門正加快推動煤礦釋放有效產能，在保障大陸全國煤炭供...

「專精特新」中小企 陸加大力度培育

大陸國務院新聞辦23日舉行政策例行吹風會，中國工業和信息化部副部長徐曉蘭在會上表示，明年，工信部將把落實「為專精特新中小...

上海台協代表大會 新設監事會

上海市台灣同胞投資企業協會（簡稱上海市台協）23日舉行第十屆第一次會員代表大會暨成立27周年慶典，由於8個常務副會長名額...

台商26年心血 打造惠州「亞維濃」

台灣農業技術發達，大陸物博地大，許多台商選擇西進發展農業。廣東惠州，憑藉著得天獨厚的地理優勢，現代農業產業園遍布，是廣東...

海南自貿港帶動 對菲貿易大增7成

隨著中國東盟（東協）關係不斷升級，海南與東盟經貿聯系愈加緊密。海口海關23日發布數據顯示，今年1月至10月海南對東盟進出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。