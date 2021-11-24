海南自貿港帶動 對菲貿易大增7成
隨著中國東盟（東協）關係不斷升級，海南與東盟經貿聯系愈加緊密。海口海關23日發布數據顯示，今年1月至10月海南對東盟進出口貿易額比上年同期（下同）增長3.6%，其中對菲律賓和印度尼西亞進出口額增幅分別達到70.5%和42.7%。
中新社報導，東盟為海南最大貿易夥伴。數據顯示，今年前10月海南對東盟進出口190.8億元（人民幣，下同），其中以一般貿易方式對東盟進出口增長6.5%，以加工貿易方式進出口增長59.6%。
今年前10月，海南對印度尼西亞進出口38.7億元，占同期海南對東盟雙邊貿易總值的20.3%；對菲律賓進出口22.3億元，占11.7%。
自貿港建設帶動海南與菲律賓及印尼的進出口貿易快速增長。今年7月10日，海南首批跨境電商直購出口貨物從海口美蘭國際機場包機飛往菲律賓達沃，商品包括汽車貼膜、手機殼、漁具、箱包等。海南中合飛國際貿易有限公司法人許強說，此前是到其他城市辦理跨境電商直購業務，跨境直購業務開通後，可以就近辦理，非常方便。
今年前10月海南從東盟進口商品以農產品、基本有機化學品與能源類產品為主，其中進口農產品增長29.3%，進口煤增長36%，進口液化天然氣增長18.9%。
海口海關相關負責人表示，將繼續以更好服務支持海南企業開展對東盟國家進出口貿易，推動與東盟國家經貿合作向更高層次、更寬領域邁進。
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