台商26年心血 打造惠州「亞維濃」

台灣農業技術發達，大陸物博地大，許多台商選擇西進發展農業。廣東惠州，憑藉著得天獨厚的地理優勢，現代農業產業園遍布，是廣東省糧食主產區之一。面對大陸農業快速發展，台商吳欣濃在此建立了一座綜合型農業生態園—「亞維濃生態園」，設立廿六年，園區融合台灣民俗文化，集科學研究、教育與觀光於一體，以「打造全球生態家園」爲目標。

亞維濃生態園（惠州）有限公司董事長吳欣濃表示，「許多創業者在大陸發展農業缺少便利性與資源。我們還是比較幸運的，得到很多不同的渠道和資源，現在大陸農業還在不斷往前走。」

「惠州氣候與台灣嘉義、台南差不多，適合種植許多蔬果。」吳欣濃表示，果園內有許多台灣特有水果與各類瓜果，像是玉女小蕃茄、甜佳人西瓜、美濃瓜…等等，根據當地的氣候、水質、土壤，選擇不同的方式培育成功。

到惠州發展農業，除了當地氣候溫和、雨量充沛，適於農作物生長之外，吳欣濃説，由於自己是客家人，惠州也擁有許多客家族群，「在這裡語言、食物、土質、溫度等方面與台灣相似，就像回到家的感覺，所以選擇來到惠州發展農業。」

由台灣製作團隊打造的網路節目《廣漂得唔得》，日前到亞維濃生態園拍攝。在節目中，吳欣濃說，自己將台灣的農業引進到大陸，發展農業的時間長達廿六年，致力於突出自己與衆不同的農業本事。