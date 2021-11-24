快訊

陳吉仲：豬吃萊劑是「還好的」添加物 好比人吃保健品

上海台協代表大會 新設監事會

聯合報 / 記者林汪靜／上海報導

上海市台灣同胞投資企業協會（簡稱上海市台協）23日舉行第十屆第一次會員代表大會暨成立27周年慶典，由於8個常務副會長名額中有3名空缺，此次會議補上3個新人，並新增理事；同時，今年特別成立第一屆監事會，並選出監事長。

上海市台協第十屆第一次會員代表大會暨成立27周年慶典23日在上海寶華萬豪酒店舉行，此次會議因上海市、區防疫工作要求，設立一個主會場及13個分會場，採用視訊連線方式召開。上海市台辦主任鍾曉敏、大陸全國台企聯會長李政宏出席會議並致辭。

據了解，今年不是換屆年，會長仍為張簡珍，但8個常務副會長名額中有3個空缺，此次補上3名新任常務副會長，目前共有8名常務副會長、41名副會長，以及277名理事。

值得注意的是，本次特別設立監事會，上海元祖夢果子股份有限公司董事長張秀琬出任監事長，另有7名監事。

此次會議並表彰上海市台協2021年度優秀台資企業。

另一方面，上海市台協此次發布倡議書，提出六點倡議。包括：大力加強創新台協建設，鼓勵和引導台資企業積極融入國家新發展格局，緊緊圍繞大陸「十四五」規劃和上海經濟發展戰略，聚焦「五個中心」、「五型經濟」、「五大新城」建設，推進台資企業高質量發展；大力加強服務台協建設，發揮台協「海峽兩岸青年就業創業示範點」平台作用，服務台青來滬實習就業創業，促進兩岸青年交流互動，助力台青實現人生美好際遇；要大力加強誠信台協建設，積極發揮協會示範引領作用，引導台資企業守法經營，遵守社會公德，維護台商整體利益、形象和信譽等。

上海 周年慶

延伸閱讀

桌球／世桌賽24日開打 林昀儒鄭怡靜混雙爭牌8強是硬仗

掛鵝頭賣鴨絨 「加拿大鵝」被上海市場監管局罰200萬元

「國際刑警組織」大會登場 美、荷、澳等國聲援我參與

台北上海雙城論壇 12月1日登場

相關新聞

不禁了！ 大陸近一年來首次為澳洲煤炭清關

中澳關係緊張，中國大陸此前全面喊停進口澳洲煤炭。然而，為了彌補境內煤炭供應缺口，中國大陸近期首次為進口澳大利亞煤炭辦理了...

煤炭保供 鄂爾多斯加快釋放產能

中國煤炭大市鄂爾多斯市政府22日表示，在國家「保供」背景下，該市煤炭部門正加快推動煤礦釋放有效產能，在保障大陸全國煤炭供...

「專精特新」中小企 陸加大力度培育

大陸國務院新聞辦23日舉行政策例行吹風會，中國工業和信息化部副部長徐曉蘭在會上表示，明年，工信部將把落實「為專精特新中小...

上海台協代表大會 新設監事會

上海市台灣同胞投資企業協會（簡稱上海市台協）23日舉行第十屆第一次會員代表大會暨成立27周年慶典，由於8個常務副會長名額...

台商26年心血 打造惠州「亞維濃」

台灣農業技術發達，大陸物博地大，許多台商選擇西進發展農業。廣東惠州，憑藉著得天獨厚的地理優勢，現代農業產業園遍布，是廣東...

海南自貿港帶動 對菲貿易大增7成

隨著中國東盟（東協）關係不斷升級，海南與東盟經貿聯系愈加緊密。海口海關23日發布數據顯示，今年1月至10月海南對東盟進出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。