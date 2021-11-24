上海台協代表大會 新設監事會

上海市台灣同胞投資企業協會（簡稱上海市台協）23日舉行第十屆第一次會員代表大會暨成立27周年慶典，由於8個常務副會長名額中有3名空缺，此次會議補上3個新人，並新增理事；同時，今年特別成立第一屆監事會，並選出監事長。

上海市台協第十屆第一次會員代表大會暨成立27周年慶典23日在上海寶華萬豪酒店舉行，此次會議因上海市、區防疫工作要求，設立一個主會場及13個分會場，採用視訊連線方式召開。上海市台辦主任鍾曉敏、大陸全國台企聯會長李政宏出席會議並致辭。

據了解，今年不是換屆年，會長仍為張簡珍，但8個常務副會長名額中有3個空缺，此次補上3名新任常務副會長，目前共有8名常務副會長、41名副會長，以及277名理事。

值得注意的是，本次特別設立監事會，上海元祖夢果子股份有限公司董事長張秀琬出任監事長，另有7名監事。

此次會議並表彰上海市台協2021年度優秀台資企業。

另一方面，上海市台協此次發布倡議書，提出六點倡議。包括：大力加強創新台協建設，鼓勵和引導台資企業積極融入國家新發展格局，緊緊圍繞大陸「十四五」規劃和上海經濟發展戰略，聚焦「五個中心」、「五型經濟」、「五大新城」建設，推進台資企業高質量發展；大力加強服務台協建設，發揮台協「海峽兩岸青年就業創業示範點」平台作用，服務台青來滬實習就業創業，促進兩岸青年交流互動，助力台青實現人生美好際遇；要大力加強誠信台協建設，積極發揮協會示範引領作用，引導台資企業守法經營，遵守社會公德，維護台商整體利益、形象和信譽等。