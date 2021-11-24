「專精特新」中小企 陸加大力度培育

大陸國務院新聞辦23日舉行政策例行吹風會，中國工業和信息化部副部長徐曉蘭在會上表示，明年，工信部將把落實「為專精特新中小企業辦實事清單」作為重點，繼續加大對「專精特新」中小企業培育力度。

中新社報導，「專精特新」是指具備專業化、精細化、特色化和創新型特徵的中小企業。「專精特新」中小企業以專注鑄專長，以配套強產業，以創新贏市場，是中小企業群體的優秀代表。

徐曉蘭表示，目前，工信部已培育國家級專精特新「小巨人」企業4762家，帶動省級「專精特新」中小企業4萬多家，入庫企業11.7萬家。

專精特新「小巨人」企業具有「5678」的特徵：超五成研發投入在1000萬元（人民幣，下同）以上；超六成屬於工業基礎領域；超七成深耕行業10年以上；超八成居本省細分市場首位。已湧現出一批「補短板」、「填空白」的企業，成為製造強國建設的重要支撐力量。

專精特新「小巨人」企業備受資本市場青睞。已上市「小巨人」企業300多家，近兩年平均營業收入增速和淨利潤平均增速超過25%，是全部上市公司均值的兩倍左右。

11月15日北京證券交易所開市，81家首批上市企業中，有16家為「小巨人」企業，50%以上是「專精特新」中小企業。

據工信部對1000多家「小巨人」企業跟蹤顯示，2021年1-9月，「小巨人」企業營業收入、利潤總額同比分別增長31.6%、67.9%，比規模以上工業中小企業分別高8.8個和35.4個百分點。

國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室印發了「為專精特新中小企業辦實事清單」，提出10項實事、31條具體任務。例如，在融資方面，要提高企業在資本市場融資的能力，研究為「專精特新」中小企業申請在新三板掛牌開闢綠色通道。

徐曉蘭表示，要引導推動廣大中小企業走「專精特新」發展道路，培育更多的「專精特新」中小企業和專精特新「小巨人」企業，在提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力、構建雙循環新發展格局中發揮更大的作用。