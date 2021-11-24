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煤炭保供 鄂爾多斯加快釋放產能

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國煤炭大市鄂爾多斯市政府22日表示，在國家「保供」背景下，該市煤炭部門正加快推動煤礦釋放有效產能，在保障大陸全國煤炭供應的基礎上，更側重於保障東北地區的煤炭供應。

中新社報導，鄂爾多斯能源局指出，按照國家發改委和內蒙古自治區要求，該市落實18個省區（市）5394萬噸發電供熱用煤保障任務，截至10月底，實際「保供」煤炭合同共計4296萬噸，佔「保供」量的93.4%。

在保障全國煤炭供應的基礎上，鄂爾多斯更加側重於保障東北地區的煤炭供應。由於運距遠、溫差大，鄂爾多斯市煤炭企業正在開闢新運輸線路，通過汽運、鐵運、航運聯動、採取高科技防凍手段等，確保每一噸煤都能精準運往東北地區。 　　

目前鄂爾多斯市已經前後三批次與東北地區電力供熱企業簽訂供煤合同，累計簽訂量達到1694萬噸。

在內蒙古區內，鄂爾多斯煤炭企業為呼和浩特、包頭、烏蘭察布、巴彥淖爾、通遼等盟市提供冬季供暖用煤2000萬噸。截至10月底，實際「保供」煤炭合同共計1905萬噸，佔「保供」量的95.3%。 　　

目前，鄂爾多斯已有106座煤礦獲批產能核增，首批17座煤礦核增產能每年4000萬噸，第二批10座、第三批53座、第四批4座和第五批22座煤礦正在邊生產邊辦理手續，累計可核增產能每年14000萬噸；新增復工復產煤礦40座，產能5860萬噸。

內蒙古 自治區

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