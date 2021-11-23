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持續監管網路科技龍頭 阿里、百度被要求治理電信詐騙
大陸持續針對網路科技監管，大陸工業和信息化部網路安全管理局、公安部刑事偵查局近日聯合約談阿里雲、百度雲的相關負責人，要求防範網路詐騙的問題。
據陸媒澎湃新聞報導，兩部門要求兩家企業切實履行網絡與信息安全主體責任，嚴格落實「網絡安全」等法律法規要求，對相關問題限期予以整改；拒不整改或整改不到位的，將依法依規從嚴懲處。
阿里雲與百度雲均表示，將認真落實監管要求，加強網站接入、域名註冊、訊息服務等管理，切實防範化解電信網絡詐騙風險。
報導指，大陸工業和信息化部將會同公安部堅繼續「出實招、下重拳」，指導督促互聯網企業嚴格落實安全責任，強化互聯網基礎資源管理和涉詐互聯網賬號監測處置，加大行業監督及違規處罰力度，多措並舉全力推進互聯網領域的電信網絡詐騙防範治理工作。
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