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陸兩部門約談阿里雲、百度雲 要求對電信網路詐騙整改

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸近日約談阿里雲、百度雲兩家企業相關負責人，要求對電信網路詐騙相關問題限期整改。（圖／取自新浪網）
大陸近日約談阿里雲、百度雲兩家企業相關負責人，要求對電信網路詐騙相關問題限期整改。（圖／取自新浪網）

大陸工信部網絡安全管理局、公安部刑事偵查局近日聯合約談阿里雲、百度雲兩家企業相關負責人，通報近期兩家企業在防範治理電信網路詐騙工作中，存在接入涉嫌詐騙網站數量居高不下等問題，要求對相關問題限期整改，否則將依法依規嚴懲嚴處。

據大陸工信部旗下「工信微報」消息指出，約談要求兩家企業切實履行網路與資訊安全主體責任，嚴格落實大陸「網絡安全法」等法律法規要求，對相關問題限期整改；拒不整改或整改不到位的，將依法依規從嚴懲處。

而兩家企業表示，將認真落實監管要求，進一步加強網站接入、域名註冊、資訊服務等管理，切實防範化解電信網路詐騙風險。

大陸工信部將會同公安部，指導督促大陸互聯網企業嚴格落實安全責任，強化互聯網基礎資源管理和涉詐互聯網帳號監測處置，加大行業監督及違規處罰力度，多措並舉全力推進互聯網領域的電信網路詐騙防範治理工作，維護民眾的財產安全與合法權益。

詐騙 公安

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