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不禁了！ 大陸近一年來首次為澳洲煤炭清關
中澳關係緊張，中國大陸此前全面喊停進口澳洲煤炭。然而，為了彌補境內煤炭供應缺口，中國大陸近期首次為進口澳大利亞煤炭辦理了清關。這或顯示了大陸意在彌補國內煤炭供應的缺口。
據聯合早報報導，大陸海關資料顯示，10月份中國大陸進口了279萬噸澳洲煤炭。
彭博報導指出，這些煤炭可能是之前未獲清關而滯留中國大陸港口的貨物；隨著中澳關係惡化，中國大陸從去年底就沒有放行澳洲煤炭進口。報導提到，這些煤炭中大部分是用於取暖的動力煤，但也包括鋼鐵廠使用的77.8萬噸焦煤。
海關資料上次記錄自澳洲進口煤炭是在去年11月。上個月美國分析機構Wood Mackenzie估計，中國大陸港口有大約500萬噸澳洲焦煤和300萬噸動力煤正在等待清關。
今年10月初，傳大陸已允許卸載少量的澳洲燃煤，可見中國大陸電力短缺的情況已相當嚴重。
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