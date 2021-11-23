小米Q3淨利逾228億 年增逾2成但增速大幅放緩

大陸科技巨頭小米23日發布第三季財報，第三季營收從上季人民幣878億元下滑至780.6億元（約新台幣3450.25億元），年增8.2%，低於之前市場預期；經過調整淨利潤為人民幣51.75億元（約新台幣228.74億元），年增25.4%，略高於市場預期，此外，小米宣布公司智慧電動汽車預計將於2024年上半年正式量產。

路透報導，刊登在港交所的公告指出，小米第三季經調整淨利潤為人民幣51.75億元，年增25.4%，略高於市場預期，但較上月逾8成的增速出現明顯放緩；同期毛利率由去年同期的14.1%升至18.3%。

小米核心智慧手機業務同期營收增加人民幣478億元，毛利率12.8%，增長4.4個百分點；業績期內，小米全球智慧手機出貨量從上月529萬支下滑至439萬支，主要由於全球核心零組件供應短缺。

小米第三季全球智慧手機出貨量排名下滑至第三，市占率從第二季的16.7%降至13.5%；大陸市場來看，小米智慧手機出貨量從第二季排名第三下滑至第四，市占率從16.8%縮為14%。

其他細分業務中，小米第三季互聯網服務收入達到人民幣73億元，創單季歷史新高，年增27.1%；截至11月22日，公司自有操作系統MIUI擁有月活躍用戶數達5億；物聯網業務收入微增至人民幣209.4億元。

在市場分佈上，小米第三季境外市場收入達人民幣409億元，在總收入中占比52.4%。

市場研究機構集邦科技（TrendForce）上周三發表報告預估，2022年全球智慧型手機產量可望恢復疫情前水準，年增3.8%至約13.86億支；小米明年的產量增幅將領先同行，達15.8%，其中來自海外的銷售成長預估將推升該公司2022年生產量至2.2億支，年增15.8%。